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30 мая, 17:29

Прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинение в контрабанде наркотиков

Прокуратура Нидерландов предъявила нападающему московского "Спартака" Квинси Промесу обвинение по делу о контрабанде наркотиков. Об этом пишет портал NU. По данным издания, в апреле его проинформировали о грядущем судебном заседании, которое назначено на 5 июня.

Причём на слушании также будут судить его предполагаемого сообщника — некоего Мэрилио В. Адвокат футболиста не стал комментировать это дело.

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Напомним, Квинси Промес попал под подозрения в рамках дела Зигфрида Уортела из Суринама, у которого в 2019 году пропала партия кокаина весом в 400 килограмм. Инцидент привёл к убийству двух человек, в том числе бывшего футболиста "Антверпена" Келвина Мейнарда. По мнению правоохранителей, тогда Промес заплатил Уортелу за исчезнувшие наркотики 250 тысяч евро "ради своей безопасности".

Однако это не единственное уголовное дело в судьбе Промеса: в 2020 году прокуратура Нидерландов предъявила ему обвинение в покушении на убийство и нападении на собственного двоюродного брата. Тогда суд обязал спортсмена выплатить компенсацию за нападение. В марте 2023 года следствие по этому делу возобновилось.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов
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