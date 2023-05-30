Прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинение в контрабанде наркотиков

Прокуратура Нидерландов предъявила нападающему московского "Спартака" Квинси Промесу обвинение по делу о контрабанде наркотиков. Об этом пишет портал NU. По данным издания, в апреле его проинформировали о грядущем судебном заседании, которое назначено на 5 июня.

Причём на слушании также будут судить его предполагаемого сообщника — некоего Мэрилио В. Адвокат футболиста не стал комментировать это дело.

Напомним, Квинси Промес попал под подозрения в рамках дела Зигфрида Уортела из Суринама, у которого в 2019 году пропала партия кокаина весом в 400 килограмм. Инцидент привёл к убийству двух человек, в том числе бывшего футболиста "Антверпена" Келвина Мейнарда. По мнению правоохранителей, тогда Промес заплатил Уортелу за исчезнувшие наркотики 250 тысяч евро "ради своей безопасности".