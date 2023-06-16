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16 июня, 14:31
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На мужа актрисы Бабушкиной завели дела за наркотики и нападение на полицейского

<p>Кристина Бабушкина и её муж Андрей Гацунаев. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Кристина Бабушкина и её муж Андрей Гацунаев. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В отношении супруга актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева возбуждено два уголовных дела. Утром семейную пару поймали с наркотиками сотрудники ГИБДД, после чего муж звезды сериала "Беспринципные" набросился на полицейского.

Как уточняет телеграм-канал SHOT, "мерседес", в котором ехала пара, остановили на улице Коровий Вал около четырёх утра. В салоне автомобиля нашли пакетик с белым порошком. Во время задержания Гацунаев накинулся на полицейского. В отношении мужчины возбуждено сразу два уголовных дела: за наркотики и насилие в отношении сотрудника ДПС.

В Москве отменили спектакль с задержанной с наркотиками актрисой Бабушкиной

В Москве отменили спектакль с задержанной с наркотиками актрисой Бабушкиной

Напомним, актрису Кристину Бабушкину задержали в Москве, при ней правоохранители обнаружили пакетик с порошком.

Ирина Фальке
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