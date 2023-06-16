В Москве отменили спектакль с задержанной с наркотиками актрисой Бабушкиной

Сегодняшний спектакль со звездой сериала "Беспринципные" Кристиной Бабушкиной отменён по решению театра им. Ермоловой. Об этом сообщается на сайте учреждения без объяснения причин данного решения.

"Спектакль "(Не)идеальный Че", назначенный на сегодня, 16 июня, отменяется. Средства за билеты будут возвращены автоматически на карту, которой были оплачены билеты", — говорится в тексте.

Автомобиль, на котором ехала Кристина Бабушкина. Фото © t.me / Mash

По данным Mash, актриса задержана с наркотиками. С ней был её супруг Андрей Гацунаев. При этом артистка за последние шесть месяцев как минимум десять раз была задержана за превышение скорости. Часть дел дошло до суда из-за неуплаты ею штрафов.