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16 июня, 16:27

Бывший чиновник заделался в наркодилеры и попался с целым пакетом мефедрона в Москве

Бывший сотрудник Роспотребнадзора задержан за торговлю наркотиками в Москве

В Москве бывший сотрудник Роспотребнадзора задержан по подозрению в распространении и торговле наркотическими веществами, полиция поймала его с поличным. Об этом пишет SHOT.

Как полагает следствие, 42-летний мужчина через Интернет продавал наркотики и доставлял их покупателям, делая закладки. Накануне он успел сделать 20 таких тайников, после чего был схвачен оперативниками. При себе у злоумышленника нашли целый пакет мефедрона. По делу проводится проверка.

На границе с Эстонией задержали украинку, пытавшуюся провезти в РФ психотропы

На границе с Эстонией задержали украинку, пытавшуюся провезти в РФ психотропы

Ранее сообщалось, что актрису Кристину Бабушкину задержали в Москве, при ней правоохранители обнаружили пакетик с порошком. Экспертам предстоит установить его состав. Предположительно, речь идёт о наркотиках. Супруг артистки также задержан, он проявил агрессию в отношении полицейских.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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