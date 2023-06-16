Бывший чиновник заделался в наркодилеры и попался с целым пакетом мефедрона в Москве

В Москве бывший сотрудник Роспотребнадзора задержан по подозрению в распространении и торговле наркотическими веществами, полиция поймала его с поличным. Об этом пишет SHOT.

Как полагает следствие, 42-летний мужчина через Интернет продавал наркотики и доставлял их покупателям, делая закладки. Накануне он успел сделать 20 таких тайников, после чего был схвачен оперативниками. При себе у злоумышленника нашли целый пакет мефедрона. По делу проводится проверка.