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16 июня, 05:36

На границе с Эстонией задержали украинку, пытавшуюся провезти в РФ психотропы

На российско-эстонской границе задержали гражданку Украины, пытавшуюся провезти психотропные препараты. Как пишет SHOT, при досмотре у 52-летней женщины нашли препарат "Налбуфин-Фармекс", предназначение которого она не смогла объяснить.

На данный момент уроженка сопредельного государства задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

На границе в "семёрке" жителя Абхазии нашли пистолет с патронами

На границе в "семёрке" жителя Абхазии нашли пистолет с патронами

Лайф рассказывал, как на границе с Латвией поймали двух контрабандистов, пытавшихся провезти в Россию 49,6 килограмма гашиша и почти килограмм марихуаны. Возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотиков организованной группой в особо крупном размере.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Константинов
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