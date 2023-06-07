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7 июня, 08:55

На границе с Латвией поймали наркодилеров с 50 кг гашиша

<p>Дилеры, пытавшиеся провезти в Россию партию гашиша. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/52502" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Дилеры, пытавшиеся провезти в Россию партию гашиша. Обложка © SHOT

На границе с Латвией задержаны дилеры, которые пытались провезти в Россию около 50 килограммов гашиша. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ.

По его данным, наркотики нашли таможенники на автомобильном пункте пропуска Бурачки в Псковской области. Марин Маноли и Роман Перейма подъехали к нему со стороны Латвии на автомобиле. В ходе досмотра в их машине были обнаружены свёртки. В них находилось около 49,6 килограмма гашиша. Кроме того, мужчины пытались ввезти на территорию РФ почти килограмм каннабиса.

Маноли прописан в подмосковном Можайске, Перейма — в Москве. Оба мужчины арестованы. Возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотиков организованной группой в особо крупном размере.

Сто чебурашек-"нелегалов" попались таможенникам на пути из Москвы

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Ранее Лайф писал, что в бардачке "семёрки" жителя Абхазии, пытавшегося попасть в Россию, обнаружили австрийский пистолет Glock и 14 патронов к нему. Теперь мужчине грозит до семи лет тюрьмы за контрабанду огнестрельного оружия.

Иван Косицын
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