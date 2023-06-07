На границе с Латвией поймали наркодилеров с 50 кг гашиша

На границе с Латвией задержаны дилеры, которые пытались провезти в Россию около 50 килограммов гашиша. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ.

По его данным, наркотики нашли таможенники на автомобильном пункте пропуска Бурачки в Псковской области. Марин Маноли и Роман Перейма подъехали к нему со стороны Латвии на автомобиле. В ходе досмотра в их машине были обнаружены свёртки. В них находилось около 49,6 килограмма гашиша. Кроме того, мужчины пытались ввезти на территорию РФ почти килограмм каннабиса.

Маноли прописан в подмосковном Можайске, Перейма — в Москве. Оба мужчины арестованы. Возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотиков организованной группой в особо крупном размере.