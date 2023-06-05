Сто чебурашек-"нелегалов" попались таможенникам на пути из Москвы

Таможенники обнаружили в пассажирском автобусе, ехавшем из Москвы в Пятигорск, сотню контрафактных плюшевых чебурашек. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Автобус с поддельными игрушками остановили на федеральной трассе "Кавказ" в Ставропольском крае. Внутри нашли коробки, до краёв набитые плюшевыми чебурашками. Кроме того, таможенники обнаружили в транспортном средстве 350 килограммов одежды с логотипами известных брендов.





Водитель заявил, что документов на продукцию не имеет и просто перевозил груз с одного рынка на другой. Товар изъят, проводится проверка.