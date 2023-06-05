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5 июня, 09:06

Сто чебурашек-"нелегалов" попались таможенникам на пути из Москвы

Сотню контрафактных чебурашек нашли таможенники в автобусе, ехавшем из Москвы

<p>Контрафактные чебурашки. Обложка © ФТС России</p>

Контрафактные чебурашки. Обложка © ФТС России

Таможенники обнаружили в пассажирском автобусе, ехавшем из Москвы в Пятигорск, сотню контрафактных плюшевых чебурашек. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Автобус с поддельными игрушками остановили на федеральной трассе "Кавказ" в Ставропольском крае. Внутри нашли коробки, до краёв набитые плюшевыми чебурашками. Кроме того, таможенники обнаружили в транспортном средстве 350 килограммов одежды с логотипами известных брендов.

  • Таможенники нашли контрафактную продукцию в автобусе. Фото © ФТС России
    Таможенники нашли контрафактную продукцию в автобусе. Фото © ФТС России
  • Таможенники нашли контрафактную продукцию в автобусе. Фото © ФТС России
    Таможенники нашли контрафактную продукцию в автобусе. Фото © ФТС России

Таможенники нашли контрафактную продукцию в автобусе. Фото © ФТС России

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Водитель заявил, что документов на продукцию не имеет и просто перевозил груз с одного рынка на другой. Товар изъят, проводится проверка.

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Иностранец в багаже пытался ввезти в Россию алмазы и рубины на 6 млн

Ранее Лайф уже рассказывал, что таможенники в Уссурийске изъяли у гражданина Китая семь мешков с плюшевыми чебурашками. Иностранец пытался пересечь границу РФ на автобусе и провезти игрушки в виде контрабанды.

Иван Косицын
  • Новости
  • чебурашка
  • ФТС России
  • Происшествия
  • Ставропольский край

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