Больше тысячи плюшевых чебурашек контрабандой пытались пересечь границу РФ на автобусе из Китая
В Уссурийске таможенники изъяли у гражданина Китая семь мешков с плюшевыми чебурашками
Необычный груз пришлось взвешивать на грузовых весах. Обложка © Telegram / ФТС России | ProТаможню
Уссурийские таможенники изъяли у гражданина Китая семь мешков с плюшевыми чебурашками, которых он планировал ввезти в Россию в виде контрабанды, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.
В Уссурийске таможенники изъяли у гражданина Китая семь мешков с плюшевыми чебурашками. Видео © ФТС России
Как рассказали в ведомстве, иностранец приехал в Приморский край на туристическом автобусе. По его словам, он вёз почти 1200 ушастых "нелегалов" для своего товарища, который собирался продавать игрушки на рынке. При этом друзья-бизнесмены не учли тот факт, что права на мультипликационного героя Чебурашку принадлежат "Союзмультфильму".
"Правообладатель потребовал привлечь злоумышленника к ответственности. Товар изъяли. Мужчине грозит штраф", — говорится в сообщении ФТС.
Конфискованные чебурашки, который были изъяты у гражданина КНР. Обложка © Telegram / ФТС России | ProТаможню
А в конце января "Союзмультфильм" потребовал у Wildberries и Ozon снять с продажи контрафактных чебурашек. Также ранее стало известно, что "Роскачество" возьмётся за уродливые игрушки, взбудоражившие российские маркетплейсы.