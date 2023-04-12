Больше тысячи плюшевых чебурашек контрабандой пытались пересечь границу РФ на автобусе из Китая

Уссурийские таможенники изъяли у гражданина Китая семь мешков с плюшевыми чебурашками, которых он планировал ввезти в Россию в виде контрабанды, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.

Как рассказали в ведомстве, иностранец приехал в Приморский край на туристическом автобусе. По его словам, он вёз почти 1200 ушастых "нелегалов" для своего товарища, который собирался продавать игрушки на рынке. При этом друзья-бизнесмены не учли тот факт, что права на мультипликационного героя Чебурашку принадлежат "Союзмультфильму".