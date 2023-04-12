КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 11:46

Больше тысячи плюшевых чебурашек контрабандой пытались пересечь границу РФ на автобусе из Китая

В Уссурийске таможенники изъяли у гражданина Китая семь мешков с плюшевыми чебурашками

<p>Необычный груз пришлось взвешивать на грузовых весах. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/customs_rf/2074" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФТС России | ProТаможню</a></p>

Необычный груз пришлось взвешивать на грузовых весах. Обложка © Telegram / ФТС России | ProТаможню

Уссурийские таможенники изъяли у гражданина Китая семь мешков с плюшевыми чебурашками, которых он планировал ввезти в Россию в виде контрабанды, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.

В Уссурийске таможенники изъяли у гражданина Китая семь мешков с плюшевыми чебурашками. Видео © ФТС России

Как рассказали в ведомстве, иностранец приехал в Приморский край на туристическом автобусе. По его словам, он вёз почти 1200 ушастых "нелегалов" для своего товарища, который собирался продавать игрушки на рынке. При этом друзья-бизнесмены не учли тот факт, что права на мультипликационного героя Чебурашку принадлежат "Союзмультфильму".

"Правообладатель потребовал привлечь злоумышленника к ответственности. Товар изъяли. Мужчине грозит штраф", — говорится в сообщении ФТС.

Конфискованные чебурашки, который были изъяты у гражданина КНР. Обложка © Telegram / ФТС России | ProТаможню

Конфискованные чебурашки, который были изъяты у гражданина КНР. Обложка © Telegram / ФТС России | ProТаможню

Гармаш анонсировал продолжение "Чебурашки"

Гармаш анонсировал продолжение "Чебурашки"

А в конце января "Союзмультфильм" потребовал у Wildberries и Ozon снять с продажи контрафактных чебурашек. Также ранее стало известно, что "Роскачество" возьмётся за уродливые игрушки, взбудоражившие российские маркетплейсы.

Наталья Исакова
  • Новости
  • чебурашка
  • Китай
  • Союзмультфильм
  • Происшествия
  • Приморский край

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