Иностранец в багаже пытался ввезти в Россию алмазы и рубины на 6 млн

В международном аэропорту Шереметьево в Москве задержали иностранца, который контрабандой пытался ввезти алмазы и другие драгоценные камни стоимостью более шести миллионов рублей. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу РФ драгоценных и полудрагоценных камней", — говорится в сообщении ЦОС.

В итоге у него изъяли алмазы, рубины, сапфиры и изумруды общей массой 3946 карат, которые он пытался спрятать в багаже и личных вещах. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от трёх до семи лет, а также штраф в размере до миллиона рублей.