КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 07:43

Иностранец в багаже пытался ввезти в Россию алмазы и рубины на 6 млн

ФСБ: В Шереметьево задержали иностранца, контрабандно провозившего алмазы

<p>Изъятые драгоценные камни, которые иностранец пытался ввезти в Россию в виде контрабанды. Фото © ФСБ </p>

Изъятые драгоценные камни, которые иностранец пытался ввезти в Россию в виде контрабанды. Фото © ФСБ

В международном аэропорту Шереметьево в Москве задержали иностранца, который контрабандой пытался ввезти алмазы и другие драгоценные камни стоимостью более шести миллионов рублей. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу РФ драгоценных и полудрагоценных камней", — говорится в сообщении ЦОС.

В итоге у него изъяли алмазы, рубины, сапфиры и изумруды общей массой 3946 карат, которые он пытался спрятать в багаже и личных вещах. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от трёх до семи лет, а также штраф в размере до миллиона рублей.

Украинцы пытались вывезти из России 21 млн рублей в тайнике микроавтобуса

Украинцы пытались вывезти из России 21 млн рублей в тайнике микроавтобуса

Ранее Лайф рассказывал, как таможенники в Уссурийске изъяли у гражданина Китая семь мешков с плюшевыми чебурашками. Иностранец пытался пересечь границу РФ на автобусе и провезти игрушки в виде контрабанды.

Николь Вербер
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