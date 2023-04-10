Украинцы пытались вывезти из России 21 млн рублей в тайнике микроавтобуса
Российские таможенники пресекли попытку украинцев вывезти из РФ 21 млн рублей
Российские таможенники задержали украинцев, пытавшихся вывезти наличку из РФ. Фото © Mash
Украинцы хотели вывезти из России около десяти миллионов гривен, спрятав их в микроавтобусе, но их разоблачили в Псковской области, на границе с Латвией. Об инциденте пишет Mash со ссылкой на ФТС РФ.
Таможенники задержали украинцев, пытавшихся вывезти наличку из России незаконным путём. Видео © ФТС России
Водитель и пассажиры заявили на таможенном посту, что не провозят ничего противозаконного. Однако во время досмотра специалисты обнаружили умело сделанные в транспорте тайники, забитые украинскими купюрами. По курсу в рублях таможенники насчитали примерно 21 миллион.
Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье "Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере". За это злоумышленникам грозит до двух лет заключения.
Ранее сообщалось, что в Брянске поймали пенсионеров при попытке вывезти на Украину используемые при создании вооружения микросхемы.