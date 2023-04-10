Украинцы пытались вывезти из России 21 млн рублей в тайнике микроавтобуса

Украинцы хотели вывезти из России около десяти миллионов гривен, спрятав их в микроавтобусе, но их разоблачили в Псковской области, на границе с Латвией. Об инциденте пишет Mash со ссылкой на ФТС РФ.

Таможенники задержали украинцев, пытавшихся вывезти наличку из России незаконным путём. Видео © ФТС России

Водитель и пассажиры заявили на таможенном посту, что не провозят ничего противозаконного. Однако во время досмотра специалисты обнаружили умело сделанные в транспорте тайники, забитые украинскими купюрами. По курсу в рублях таможенники насчитали примерно 21 миллион.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье "Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере". За это злоумышленникам грозит до двух лет заключения.