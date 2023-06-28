Мошенники убедили пенсионерку выкинуть полмиллиона рублей в окно, чтобы "поймать преступника"

В Москве пенсионерка поверила в легенду мошенников о слежке за собой и выкинула в окно все накопления. Как пишет SHOT, на удочку преступников попалась 83-летняя бабушка из Северного Тушина, которой в один момент начали названивать неизвестные, представлявшиеся сотрудниками силовых ведомств.

По данным телеграм-канала, злоумышленники рассказали женщине, что за ней якобы следил некий опасный преступник, который хотел лишить её всех накоплений, а для содействия правоохранителям необходимо выкинуть деньги в окно — таинственный злодей обязательно схватит их, а полиция его задержит. Потерпевшая поверила неизвестным и собрала полмиллиона рублей, после чего выбросила их из своей квартиры на девятом этаже.

Поняв, что её обманули, пенсионерка обратилась к реальным полицейским. Оперативники уже ищут беспринципных мошенников.