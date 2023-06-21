Пенсионерка из Челябинска лишилась квартиры и всех сбережений после звонка из "ЦБ"

76-летняя жительница Челябинска пострадала от популярного развода на деньги по телефону, и в итоге злоумышленники украли у одинокой пенсионерки не только сбережения, но и квартиру. Историю публикует телеграм-канал "Изнанка".

Телефонные мошенники украли у пенсионерки квартиру и деньги. Видео © t.me / "Изнанка"

Муж Галины Дмитриевны давно умер, а детей у неё не было. Бабушка жила одна и откладывала деньги на похороны. В один день ей позвонили и представились сотрудниками полиции по Москве, а затем перевели на "коллег из Центробанка". По классическому сценарию, женщину предупредили о "мошеннической попытке снять с её счёта все сбережения" и потребовали снять наличку, чтобы положить всё на другой лицевой счёт.

На следующий день бабушке опять позвонили из "ЦБ" и сказали, что её квартира выставлена на продажу. И чтобы сохранить жильё, нужно заключить "фиктивный договор о продаже квартиры". Сделка по продаже жилья прошла в течение одной недели и оказалась самой что ни на есть настоящей, теперь женщина рискует остаться на улице.

Бабушка уверена, что мошенники из "банка" и новые покупатели недвижимости были в сговоре. Возбуждено уголовное дело, Галина вместе с юристами планирует опротестовать сделку в суде.