Украинский кол-центр, массово разводящий россиян на деньги, устроил корпоратив со стриптизом и азовцами

На Украине мошенники провели шумный корпоратив, на который позвали стриптизёрш и бывших участников террористического нацбата "Азов"*. Как пишет издание "Страна.ua", вечеринку устроил один из крупнейших в Днепропетровске мошеннических кол-центров "Лягушка", так называемые сотрудники которого обзванивают людей от лица ЦБ или правоохранителей и вымогают деньги.

Сотрудники мошеннического кол-центра "Лягушка" из Днепра устроили корпоратив со стриптизом. Видео © Telegram / "Политика Страны"

По данным издания, видео было снято несколько недель назад в местном ресторане. На кадрах помимо полуголых девушек можно разглядеть лица бывших азовцев Сергея Филимонова (сын Перуна) и Игоря Поташенкова (Маляр). Также на вечеринке засветился сын президента мужского баскетбольного клуба "Днепр" Валерий Кондратьев.

Как отмечает "Страна.ua", кол-центры — это один из немногих прибыльных бизнесов на территории Украине на сегодняшний день, причём масштабы мошеннической деятельности огромны. Если раньше "сотрудники безопасности банка" разводили только россиян, то теперь переключились и на своих.

"Очень много они работают и с населением Украины. Так как деньги там вращаются грандиозные, то закономерно начался передел рынка при помощи силовиков. Этим и объясняются участившиеся в последнее время облавы — таким образом убирают конкурентов", — сообщил изданию источник в правоохранительных структурах.

Кстати, ранее Лайф сообщал, что СБУ объявила дополнительный набор сотрудников в кол-центры для вымогательства денег у жителей России и стран СНГ. Уточнялось, что подобная работа ведётся в Днепропетровске и Запорожье, а заключается она в том, чтобы обзванивать базы клиентов и собирать информацию по разговору. При этом представляются они сотрудниками банка и сообщают о якобы блокировке карты и привязанного к ней счёта "в связи с проведением СВО", уговаривая перевести деньги на "резервный счёт".