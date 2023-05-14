СБУ объявила допнабор сотрудников в кол-центры для вымогательства денег у россиян

Украинские спецслужбы набирают новых сотрудников в кол-центры для вымогательства денег у граждан России и стран СНГ. Как рассказал РИА "Новости" сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в СБУ, подобная работа ведётся в Днепропетровске и Запорожье.

"Трудоустройство в эти кол-центры возможно по знакомству. Но при желании уволиться необходимо "отработать штраф", который включает в себя расходы организации, связанные с обучением, использованием аппаратуры, сим-карт, тарифов связи. Кроме того, сведения об уволившемся сотруднике передаются в МВД Украины", — рассказал собеседник агентства.

Сотрудники центров должны обзванивать базы клиентов и собирать информацию по разговору. Среди требований — грамотно поставленная русская речь, информирование и сопровождение клиента, выявление потребностей. В сообщениях о наборе говорится, что звонки производятся не украинским абонентам.

Мошенники звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о якобы блокировке карты и привязанного к ней счёта "в связи с проведением СВО" и просят перевести деньги на "резервный счёт". После чего средства поступают в распоряжение СБУ.