В Москве пресечена работа мошеннических кол-центров, действовавших в интересах ВСУ

В Москве силовики пресекли деятельность мошеннических кол-центров, действовавших в интересах Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Москве и Московской области.

В Москве пресечена работа мошеннических кол-центров. Видео © УФСБ России по Москве и Московской области

"УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена противоправная деятельность мошенников, организовавших кол-центры в городе Москве, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере", — указано в сообщении.

По данным ФСБ, представляясь сотрудниками российских силовых ведомств и работниками финорганизаций, злоумышленники обманом вынуждали граждан переводить деньги на указанные ими банковские карты. Позже полученные деньги обналичивались в банкоматах и курьерами доставлялись в обменные пункты, где конвертировались в криптовалюту и переводились через анонимные криптокошельки на счета получателей на Украине.

Также подчёркивается, что в некоторых случаях преступниками осуществлялось моральное давление на потерпевших в целях выведения их из состояния психологического равновесия и "побуждения к совершению резонансных преступлений против общественной безопасности на территории Московского региона". По информации ФСБ, отличительной особенностью указанных кол-центров являлась "специализация на мошеннических действиях в отношении лиц, проживающих за рубежом, преимущественно в Германии, Испании и Франции". Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступлений и причастные лица.