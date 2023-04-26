Украинской армии предрекли волну фиктивных гей-браков между солдатами и командованием

Европейские устремления Украины толкают её к толерантности в самом плохом смысле слова, когда различные извращения не только разрешены, но даже приветствуются. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом депутат Государственной думы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя украинскую петицию о регистрации однополых браков.

"Украина давно уже идёт в Европу, но делает это через то самое место, которое с ней рифмуется. И если посмотреть, как чувственно лобызается Зеленский с Макроном или Дудой, то кажется, что и легализовать-то уже ничего не нужно. Все эти гей-принципы постепенно захватывают страну сами собой", — грустно сыронизировал он.

Журавлёв напомнил, что даже в ВСУ присутствуют специализированные гомосексуальные подразделения. Они даже гордятся тем, что воюют под радужным флагом, а на рукавах носят шевроны с единорогом. И в этом смысле собеседник Лайфа увидел дополнительную опасность для самих украинских военнослужащих, которые, может быть, при жизни и были натуралами, но могут перестать ими быть после смерти.

"Разрешение на свадьбы им нужно для того, чтобы... Сейчас, к примеру, один из мужской пары погибнет, то его партнёру юридически не достанется никакого наследства. Правда, тут не учитывается, что офицерский состав ВСУ может ведь оформлять фиктивные гей-браки, стрелять солдат, а потом завладевать их имуществом", — предостерёг украинцев депутат Госдумы.