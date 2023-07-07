Система "Антифрод" заблокировала более 318 млн звонков мошенников в РФ

В России предотвращено более 318 миллионов мошеннических звонков с подменных номеров благодаря системе блокировки "Антифрод". Таковы результаты её работы с момента запуска в 2022 году, рассказали в Роскомнадзоре.

"В июне 2023 года количество звонков с подменой номера снизилось на 5% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 55 миллионов. В среднем в сутки подключённые к системе операторы блокируют полтора миллиона мошеннических звонков", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

С января по апрель этого года количество заблокированных мошеннических звонков росло с каждым месяцем — от 26 до 70 миллионов. А вот в мае и июне их стало меньше — 58 и 55 миллионов соответственно.