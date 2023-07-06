Телефонные рэкетиры: По чьей вине россиянам названивают мошенники и ростовщики Некоторые россияне получают в день десятки звонков и SMS-сообщений с предложением взять микрозаймы. Почему утекают наши персональные данные, кто зарабатывает на спам-рассылке и как это прекратить? 6 июля, 15:31 3539 3539 Обложка © Getty Images

Атака роботов

— Вам одобрено 15 тысяч рублей, получите по ссылке! 20 тысяч готовы к зачислению на вашу карту! Заберите 37 тысяч под 0% до 23:59! — мобильный телефон москвича Георгия уже вторую неделю буквально разрывается от подобных SMS. Они сыпятся с непонятных номеров бесконечным потоком, каждый раз суля ему всё более и более заманчивые условия. Речь идёт о пресловутых микрозаймах.







Ростовщики атакуют Георгия не только сообщениями, но и звонками. За полторы недели они набрали его номер уже полсотни раз.

— Внимание! Вы прошли проверку кредитной истории. Вам одобрен беспроцентный заём на полгода. Для входа в личный кабинет и получения денег нажмите "1" на вашем телефоне, — в трубку вещает не живой человек, а робот. Текст может быть разный, но суть одна.

Ни один из звонящих роботов так и не назвал микрокредитную или микрофинансовую организацию, которую представляет.

Звонок от микрокредитного робота.

Как выяснил Лайф, незадолго до этого Георгий оформил кредитную карту "Альфа-банка".

— Почти сразу же мне на email пришло письмо от официального аккаунта банка с предложением занять ещё денег. Нажал на ссылку и был перенаправлен на сайт микрокредитной организации "А-Деньги" (дочерняя структура "Альфа-банка". — Прим. Лайфа). С микрозаймами связываться я не собирался, потому закрыл страницу. Именно с тех пор мой телефон попал в какую-то базу спам-рассылки, хоть номер меняй! — разводит руками Георгий.

Как попадают в спам-рассылку

На подобные ситуации в Интернете жалуются сотни, если не тысячи людей. Вот история петербуржца Андрея.

— Мне отказал в кредите банк. Я ещё не успел дойти из их офиса домой, как мой телефон стали разрывать звонками и эсэмэсками микрокредитные компании, о которых я прежде никогда и не слышал. Продолжалось пару месяцев, — жалуется он.

Житель Подмосковья Давид запросил кредитку в "Совкомбанке", ему её дали, но на меньшую сумму. Об этом как-то прознали микрофинансисты. Всю следующую неделю он получал на свой смартфон до 20 одобрений микрозаймов в день. Анна из Вологды вообще никогда не брала займы и не оставляла на них заявки, пользовалась только зарплатной картой, но всё равно каким-то образом попала в ту самую пресловутую базу спам-рассылки.

Если судить по отзывам в Сети, чаще всего с проблемой сталкиваются клиенты "Альфа-банка".

Кто ведёт спам-рассылку

Лайф тщательно изучил все SMS-сообщения от ростовщиков, которые приходили Георгию и остальным. Ссылки в них вели на странные URL-адреса, часто состоящие из произвольного набора букв. Некоторые сайты, например kvikyzz и denngi, как оказалось, заблокированы Роскомнадзором по решению суда. За ними стояли мошеннические конторы, не входящие в госреестр ЦБ и, следовательно, работающие нелегально. Впрочем, по их IP-идентификатору уже открыты новые лендинги с микрозаймами либо можно воспользоваться VPN, чтобы обойти блокировку.

Большинство ссылок вели на домены-агрегаторы, где было представлено множество различных (лицензированных) микрокредитных и микрофинансовых организаций. Выбирай любую. При этом условия займов везде обещались одинаково прекрасные — "надолго и без процентов". Всеми этими доменами-агрегаторами якобы владеет некое ООО "Технология", адрес: Москва, Авиационная улица, 24 стр.1. Лайф не нашёл такую компанию, потому что её просто не существует в природе.









На самом деле, согласно базе "Спарк-Интерфакс", все эти агрегаторы принадлежат совсем другому юрлицу — ООО "Хэппи лид", и это официально зарегистрированный по всем правилам и закону оператор персональных данных, внесённый в соответствующий государственный реестр. Такие операторы обязаны обеспечивать конфиденциальность попавших к ним персональных данных и не имеют права их просто так передавать третьим лицам.

"Хэппи лид" — лицензированный оператор персональных данных, внесённый в соответствующий реестр. Фото © pd.rkn.gov.ru

В общей сложности "Хэппи лид" сейчас принадлежит свыше трёхсот доменов, агрегирующих разные микрозаймы. А раньше принадлежало почти полторы тысячи. Многие из них уже неактивны. Почти всегда URL-адреса представляют собой какую-то тарабарщину. Судя по базе "Спарк", "Хэппи лид" существует с 2019 года и имеет право вести деятельность рекламных агентств и web-порталов. В штате всего два человека. Доходы в позапрошлом году перевалили за 125 миллионов рублей, а в прошлом достигли 65 миллионов.





Получается, "Хэппи лид" может быть причастен к забрасыванию людей SMS-сообщениями с микрозаймами и передаче контактов клиентов банков без конца звонящим роботам.

Кто владеет "Хэппи лид"

Офис "Хэппи лид" зарегистрирован по адресу огромной квартиры на 300 квадратов (цена около 80 миллионов рублей) в жилом комплексе бизнес-класса "Ладья" на берегу Волги возле лучшего городского пляжа Самары. Вероятно, там живёт единственный бенефициар и гендиректор предприятия, 44-летний Денис Петров. Об этом человеке мало что известно. Женат, двое сыновей. Из ЕГРЮЛ следует, что "Хэппи лид" — это первый его бизнес. Также в 2021–2023 годах Петров выступал в качестве ликвидатора нескольких московских и подмосковных фирм.

Денис Петров — гендиректор и владелец "Хэппи лид". В этой высотке на берегу Волги находится офис "Хэппи лид". Фото © t.me, © Яндекс Карты

Лайф выяснил, что ещё в середине десятых годов Денис Петров работал ведущим корпоративов и праздников. Прописан был на территории уже не существующей самарской воинской части. Сейчас Петров в финансовом плане чувствует себя намного лучше. Недавно он продал за 4 миллиона рублей двухкомнатную квартиру и за 9 миллионов офисное помещение в новом жилом квартале Самары. У его семьи остаётся в городе студия за 4–5 миллионов рублей. Также у Петровых появилась недвижимость в подмосковной Балашихе — трёшка стоимостью до 15 миллионов рублей в добротной новостройке, окружённой Салтыковским лесом.

Как прекратить поток звонков и SMS-сообщений

Этот вопрос Лайф задал источнику в Центральном банке.

— Чаще всего клиенты банков сами разрешают передачу своих данных третьим лицам и спам-рассылку, просто оставив где-то галочку или подпись при получении кредита. А не оставить нельзя — нет такой возможности. Выход тут один: идти в отделение своего банка и писать бумагу о запрещении передачи своих данных, а также об отказе от SMS-информирования и звонков. Обязательно сохранить второй экземпляр с отметкой о вручении оригинала. Скорее всего, спам продолжат слать. Тогда уже можно жаловаться в ЦБ через форму на сайте. Это сработает, только если есть первая бумага, её надо будет приложить к жалобе. После этого должно всё прекратиться, — советует источник.

А вам приходит назойливая реклама о займах и как вы боретесь? 0 Да, приходит, я просто не отвечаю на звонки и сообщения Приходят, я слушаю и сам принимаю решения Мне не приходили такие сообщения, я не знаю, как бороться Пусть этим занимаются силовики

Авторы Пётр Егоров