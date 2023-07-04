Кто в России помогал украинскому водочному королю Евгению Черняку спонсировать терроризм Российские силовики задержали двух пособников бизнесмена Евгения Черняка — украинского олигарха, продающего в нашей стране водку известных брендов на десятки миллиардов и при этом финансирующего ВСУ. Кто они такие и как помогали своему боссу? 24319 24319 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chernyak_yevgeny

Как помогает военным Украины бизнесмен Черняк

СК РФ обвинил в финансировании терроризма и объявил в розыск украинского олигарха Евгения Черняка — главу холдинга Global Spirits, выпускающего водки "Хортиця", "Мороша", "Первак", "Шустов" и вино "Микадо". Обыски прошли в российских филиалах компании: московской штаб-квартире, а также мытищинском и вологодском производственных цехах. Допрошен топ-менеджмент. Уже задержаны двое порученцев Черняка, которые представляли его интересы в нашей стране. Один из них подозревается в даче взятки, второй — в посредничестве. Сейчас рассматривается вопрос об аресте всех российских активов украинского "водочного короля". До него самого в ближайшее время не дотянуться. Судя по соцсетям, он со своей молодой женой живёт в Нью-Йорке и постоянно путешествует.

Видео обысков у руководства Global Spirits по делу о финансировании ВСУ. Видео © Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

По версии следствия, с февраля по апрель прошлого года Евгений Черняк перечислил ВСУ свыше 500 миллионов рублей для осуществления террористической деятельности на территории России, а этим летом закупил и отправил украинским военным оружие на сумму 90 миллионов рублей.

Отдельное спасибо за автомат и гранатомёт солдаты ВСУ говорят основателю фонда Help ЗП ЮА Евгению Черняку. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / help.zp.ua

А ведь ещё полгода назад Лайф писал, что Евгений Черняк создал благотворительный фонд Help ЗП ЮА, через который систематически закупает и передаёт бойцам ВСУ медикаменты, обмундирование, продовольствие и вооружение. Это легко подтверждалось соцсетями.

Также Лайф выяснил, что после начала СВО холдинг Черняка не перестал зарабатывать на продаже спиртного в России. Марки "Мороша", "Шустов" и "Первак" можно без проблем купить в отечественных алкомаркетах и ретейлерах до сих пор. Никуда не исчезла и водка "Хортиця", просто теперь она называется "Хорта".























Как украинский олигарх спрятал свои российские активы

Холдинг украинского олигарха обзавёлся производственными активами на территории России ещё в прошлом десятилетии: сначала, в 2011 году, был выкуплен вологодский ликёро-водочный завод "Русский Север", позднее, в 2016-м, — мытищинский "Родник и К". Их суммарная мощность — свыше четырёх миллионов декалитров ежегодно. Реализация осуществляется через компанию "Традиции успеха" и торговый дом "Мегаполис", ныне переименованный в "Стандарт качества". Общая выручка достигла 62 млрд рублей в прошлом году.

После начала СВО оба завода и их дистрибьюторы внезапно сменили собственника. Деловая пресса писала, что новый хозяин — некий Александр Беспалов — пересмотрит выпускаемый ассортимент и откажется от брендов украинского олигарха. Уже тогда у экспертов сложилось мнение об этой сделке как формальной, создающей лишь видимость отчуждения у Евгения Черняка активов в России. Якобы он продолжает контролировать 10% отечественного алкорынка.

До СВО "Хортиця" была лидером российского водочного рынка с долей 5,3%, второе место занимала "Мороша" с 4,4%. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Как ещё полгода назад выяснил Лайф, новый собственник Александр Беспалов уже давно работает на семью украинского олигарха. Так, весной 2021 года Беспалов был избран председателем наблюдательного совета АО "Феодосийский завод коньяков и вин", которое ранее входило в холдинг Global Spirits Евгения Черняка. Все упомянутые российские алкозаводы — и феодосийский, и вологодский, и мытищинский — некогда были записаны на цепочку офшоров, обрывающуюся на кипрской компании AMG-77 Investment Ltd. Согласно бизнес-реестрам, её единственный акционер — гражданин Украины и Израиля Александр Черняк. Это родной отец украинского олигарха Евгения Черняка.

Есть и другие доказательства связи Александра Беспалова с украинским олигархом. Став номинальным хозяином алкоимперии, Беспалов назначил гендиректором мытищинского завода "Родник и К" некоего Андрея Лазутина, ранее долгое время трудившегося на этом же посту при Черняке.

Кто задержан по подозрению в пособничестве Черняку

По данным судебных баз, Александр Беспалов с Андреем Лазутиным и стали первыми задержанными по делу Евгения Черняка. Якобы именно они пересылали деньги, заработанные в России, своему украинскому боссу и решали взятками возникающие проблемы. Беспалов отрицает вину, он отправлен в СИЗО, а его юристы уже пытаются обжаловать это решение. Лазутин оформил явку с повинной и потому получил мягкую меру пресечения: запрет определённых действий.

Александр Беспалов. Фото © VK / Александр Беспалов

Александр Беспалов скрывается от широкой публики, не даёт комментарии, не появляется на бизнес-конференциях. Более того, он тщательно зачищает все следы о себе на просторах Интернета. Но Лайф выяснил детали его жизни. Ему 38 лет. Женат. Окончил частный университет "Синергия" и после какое-то время работал в российском представительстве американского кадрового агентства Manpower. Беспалов не похож на богача. В судебных базах есть информация, что недавно с него пыталась взыскать долг микрокредитная организация. Он прописан в двушке-брежневке на улице Маршала Тимошенко на западе Москвы. Такая недвижимость стоит сейчас до 15 млн рублей.

Андрей Лазутин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazutinandrei

Ещё более скрытную жизнь ведёт второй задержанный — Андрей Лазутин. Ему 49 лет, родом из Анапы, женат, двое детей, прописан в подмосковном Пушкино в четырёхкомнатной квартире новостройки (15–20 млн рублей), есть добротная, но не более, дача неподалёку.

Сын Евгения Черняка тоже ведёт бизнес в России

Один из сыновей Евгения Черняка, 30-летний Александр, является совладельцем стартапа CarPrice — российского интернет-сервиса по продаже подержанных автомобилей. Согласно базе СПАРК, этот бизнес управляется московской компанией "Селаникар", записанной на кипрский офшор. Её доходы за прошлый год — 8,5 млрд рублей.

Нужно ли запретить украинскому бизнесу зарабатывать в России? 0 Да, конечно, их прибыль идёт на финансирование ВСУ Если они платят налоги в России, пусть работают Нужно закрыть алкогольные заводы, которые спаивают людей

Авторы Егор Пережогин