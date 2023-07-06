Мошенник развёл школьника на 400 тысяч, сообщив, что его бабушка попала в больницу

В Москве мошенники обманули 11-летнего мальчика примерно на 400 тысяч рублей, сообщив подростку по телефону, что его бабушка попала в больницу. Об этом пишет SHOT.

Злоумышленники придумали новую схему развода и стали действовать от обратного: если раньше в ДТП и другие неприятности якобы попадали дети, а родителям приходилось "решать вопросы" или "оплачивать лечение", то теперь аферисты не стесняются разводить и школьников.

По информации телеграм-канала, подросток был дома, когда ему позвонил неизвестный и сообщил, что его бабушка в больнице. Мошенник утверждал, что женщине якобы предстоит операция, поэтому нужны деньги и вещи, чтобы она могла переодеться. Мальчик собрал одежду в чемодан, достал из родительской заначки 283 тысячи рублей и передал всё это приехавшему по адресу "специальному человеку".

После этого мальчик позвонил матери, которая сообщила, что бабушка ни в какой больнице не лежит. В итоге мать обратилась с заявлением в полицию. Сейчас мошенников ищут правоохранители, семья оценила ущерб в 412 тысяч рублей.