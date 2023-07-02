Мошенник развёл москвичку на 4 тыс. рублей, угрожая "компроматом"

Москвичка перевела мошенникам четыре тысячи рублей, чтобы они удалили "компромат" на неё, который якобы собирались разместить в Сети. О случившемся пишет SHOT.

18-летней девушке написал в соцсети неизвестный и представился неким Степаном Столяровым. Он заявил, что располагает тайными, порочащими её репутацию сведениями и собирается их опубликовать в Интернете. За четыре тысячи рублей мужчина согласился удалить компромат. Девушка перевела деньги.