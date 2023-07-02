Мошенник развёл москвичку на 4 тыс. рублей, угрожая "компроматом"
SHOT: Жительнице Москвы предложили за 7 тысяч удалить из Сети весь "компромат"
Москвичка перевела мошенникам четыре тысячи рублей, чтобы они удалили "компромат" на неё, который якобы собирались разместить в Сети. О случившемся пишет SHOT.
18-летней девушке написал в соцсети неизвестный и представился неким Степаном Столяровым. Он заявил, что располагает тайными, порочащими её репутацию сведениями и собирается их опубликовать в Интернете. За четыре тысячи рублей мужчина согласился удалить компромат. Девушка перевела деньги.
Однако аферист попросил ещё три тысячи рублей за "услугу". Москвичка ответила, что у неё больше нет денег, после чего обратилась в полицию. Злоумышленника ищут.
Ранее Лайф писал, что в Москве мошенники обманным путём заставили 70-летнего пенсионера перевести деньги. Они придумали историю про якобы смертельные биодобавки, которые купил мужчина.
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