Грузовик протаранил 15 машин на трассе в Подмосковье
Три человека пострадали в аварии с грузовиком и 15 авто на трассе М1 "Беларусь"
Массовая авария с участием грузовика и 15 автомобилей произошла на трассе в Подмосковье, сообщает областной главк МВД. Движение в сторону Москвы затруднено.
Последствия массового ДТП на 19-м километре трассы М1 "Беларусь". Видео © "Москва. Новости"
ДТП случилось на 19-м километре трассы М1 "Беларусь". Уточняется, что грузовик на скорости влетел в автомобили из-за технической неисправности. Три человека пострадали, их осматривают врачи. На кадрах с места аварии видно, что в результате наезда грузовика легковушки разметало по всей дороге и они сильно повреждены. Среди них автомобили Porsche, Mercedes, BMW, Mitsubishi.
"По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки Scania, из-за технической неисправности совершил наезд на 15 машин, двигавшихся в попутном направлении", — рассказали в областном главке МВД.
Ранее страшное ДТП с автобусом, который ехал в Анапу, произошло в Брюховецком районе Краснодарского края. На 91-м километре автодороги Краснодар – Ейск водитель грузовика MAN выехал на встречку, где столкнулся с автобусом, следовавшим из Тулы. В момент аварии в его салоне находилось более 40 человек, двое погибли на месте, десять госпитализировали. Позднее сообщили, что число погибших увеличилось до трёх.