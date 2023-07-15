Грузовик протаранил 15 машин на трассе в Подмосковье

Массовая авария с участием грузовика и 15 автомобилей произошла на трассе в Подмосковье, сообщает областной главк МВД. Движение в сторону Москвы затруднено.

ДТП случилось на 19-м километре трассы М1 "Беларусь". Уточняется, что грузовик на скорости влетел в автомобили из-за технической неисправности. Три человека пострадали, их осматривают врачи. На кадрах с места аварии видно, что в результате наезда грузовика легковушки разметало по всей дороге и они сильно повреждены. Среди них автомобили Porsche, Mercedes, BMW, Mitsubishi.