Камеры сняли момент "многомиллионного" ДТП с фурой и 14 легковушками в Подмосковье

Массовая авария с участием грузовика и 14 автомобилей, которая произошла на трассе М1 "Беларусь" в Подмосковье, попала на видео. На опубликованных областной прокуратурой кадрах с камер видно, что фура Scania на полном ходу сносит легковушки.

Массовая авария с участием грузовика и 14 автомобилей произошла на трассе М1 "Беларусь". Видео © Прокуратура Московской области

По версии правоохранителей, водитель большегруза пытался затормозить, но не смог из-за технической неисправности. Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств массовой аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки.