Регион

Уведомления отключены

15 июля, 17:35

Камеры сняли момент "многомиллионного" ДТП с фурой и 14 легковушками в Подмосковье

ДТП с фурой и 14 легковушками на трассе М1 в Подмосковье попало на видео

Массовая авария с участием грузовика и 14 автомобилей, которая произошла на трассе М1 "Беларусь" в Подмосковье, попала на видео. На опубликованных областной прокуратурой кадрах с камер видно, что фура Scania на полном ходу сносит легковушки.

Массовая авария с участием грузовика и 14 автомобилей произошла на трассе М1 "Беларусь". Видео © Прокуратура Московской области

По версии правоохранителей, водитель большегруза пытался затормозить, но не смог из-за технической неисправности. Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств массовой аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки.

К пострадавшим в страшном ДТП с автобусом на Кубани направили два вертолётах санавиации

К пострадавшим в страшном ДТП с автобусом на Кубани направили два вертолётах санавиации

Как уже сообщал Лайф, в результате ДТП пострадало три человека, им оказывается необходимая медицинская помощь. Также прокуратура уточнила, что повреждены 14 легковушек, включая автомобили Porsche, Mercedes, BMW, Mitsubishi.

Обложка ©

Прокуратура Московской области

Андрей Бражников
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров