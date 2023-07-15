Камеры сняли момент "многомиллионного" ДТП с фурой и 14 легковушками в Подмосковье
ДТП с фурой и 14 легковушками на трассе М1 в Подмосковье попало на видео
Массовая авария с участием грузовика и 14 автомобилей, которая произошла на трассе М1 "Беларусь" в Подмосковье, попала на видео. На опубликованных областной прокуратурой кадрах с камер видно, что фура Scania на полном ходу сносит легковушки.
Массовая авария с участием грузовика и 14 автомобилей произошла на трассе М1 "Беларусь". Видео © Прокуратура Московской области
По версии правоохранителей, водитель большегруза пытался затормозить, но не смог из-за технической неисправности. Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств массовой аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки.
Как уже сообщал Лайф, в результате ДТП пострадало три человека, им оказывается необходимая медицинская помощь. Также прокуратура уточнила, что повреждены 14 легковушек, включая автомобили Porsche, Mercedes, BMW, Mitsubishi.
Прокуратура Московской области