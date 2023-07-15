К пострадавшим в страшном ДТП с автобусом на Кубани направили два вертолётах санавиации
Два вертолёта санавиации вылетели к пострадавшим в ДТП с автобусом на Кубани
Вертолёт санавиации, направленный к пострадавшим в ДТП на Кубани. Обложка © Telegram / НИИ-ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского Министерства здравоохранения Краснодарского края
На помощь пострадавшим в результате столкновения грузовика и рейсового автобуса на Кубани отправилась бригада врачей на двух вертолётах санитарной авиации. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.
Автобус, столкнувшийся с грузовиком на 91-м километре автодороги Краснодар – Ейск. Обложка © Telegram / МЧС Кубани
"Бригада врачей — шесть специалистов Первой краевой клинической больницы — на двух вертолётах санавиации отравилась в Брюховецкий район. Восемь бригад скорой медицинской помощи из Краснодара уже работают на месте ЧП," — говорится в телеграм-канале штаба.
Одного пациента было решено доставить вертолётом в Первую краевую клиническую больницу. Двух других готовят к транспортировке.
Напомним, сегодня около пяти утра в Брюховецком районе Краснодарского края произошло столкновение рейсового автобуса с грузовиком-зерновозом. На 91-м километре автодороги Краснодар – Ейск водитель MAN выехал на встречку, где влетел в автобус с десятками пассажиров, который следовал по маршруту Тула – Анапа. В результате аварии погибли три человека, ещё 17 получили ранения разной степени тяжести.