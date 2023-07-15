К пострадавшим в страшном ДТП с автобусом на Кубани направили два вертолётах санавиации

На помощь пострадавшим в результате столкновения грузовика и рейсового автобуса на Кубани отправилась бригада врачей на двух вертолётах санитарной авиации. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

Автобус, столкнувшийся с грузовиком на 91-м километре автодороги Краснодар – Ейск. Обложка © Telegram / МЧС Кубани

"Бригада врачей — шесть специалистов Первой краевой клинической больницы — на двух вертолётах санавиации отравилась в Брюховецкий район. Восемь бригад скорой медицинской помощи из Краснодара уже работают на месте ЧП," — говорится в телеграм-канале штаба.

Одного пациента было решено доставить вертолётом в Первую краевую клиническую больницу. Двух других готовят к транспортировке.