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19 июля, 01:09

Ребёнок погиб и девять человек пострадали в жуткой аварии в Приморье

Ребёнок погиб в результате страшной аварии в Приморье. Как сообщили в региональной прокуратуре, ещё девять человек пострадали.

Трагедия произошла на трассе Владивосток – Хабаровск в Приморском крае, где столкнулись два минивэна. Водитель автомобиля Toyota Vellfire вышел на обгон и столкнулся с движущейся во встречном направлении машиной Toyota Noah.

  • ДТП на трассе Владивосток – Хабаровск в Приморском крае, где столкнулись два минивэна. Фото © t.me / "Прокуратура Приморского края"
    ДТП на трассе Владивосток – Хабаровск в Приморском крае, где столкнулись два минивэна. Фото © t.me / "Прокуратура Приморского края"
  • ДТП на трассе Владивосток – Хабаровск в Приморском крае, где столкнулись два минивэна. Фото © t.me / "Прокуратура Приморского края"
    ДТП на трассе Владивосток – Хабаровск в Приморском крае, где столкнулись два минивэна. Фото © t.me / "Прокуратура Приморского края"

ДТП на трассе Владивосток – Хабаровск в Приморском крае, где столкнулись два минивэна. Фото © t.me / "Прокуратура Приморского края"

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"В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили двое водителей и восемь пассажиров транспортных средств, из которых трое несовершеннолетние. Малолетний ребёнок 2016 года рождения погиб на месте", — сказано в сообщении.

Камеры сняли момент "многомиллионного" ДТП с фурой и 14 легковушками в Подмосковье

Камеры сняли момент "многомиллионного" ДТП с фурой и 14 легковушками в Подмосковье

Ранее на трассе М4 "Дон" в Краснодарском крае произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей: столкнулись семь легковушек, грузовик и бензовоз. В результате аварии пострадало два человека.

Обложка ©

t.me / "Прокуратура Приморского края"

Оксана Попова
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