Ребёнок погиб и девять человек пострадали в жуткой аварии в Приморье

Ребёнок погиб в результате страшной аварии в Приморье. Как сообщили в региональной прокуратуре, ещё девять человек пострадали.

Трагедия произошла на трассе Владивосток – Хабаровск в Приморском крае, где столкнулись два минивэна. Водитель автомобиля Toyota Vellfire вышел на обгон и столкнулся с движущейся во встречном направлении машиной Toyota Noah.





"В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили двое водителей и восемь пассажиров транспортных средств, из которых трое несовершеннолетние. Малолетний ребёнок 2016 года рождения погиб на месте", — сказано в сообщении.