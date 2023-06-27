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26 июня, 23:12

Американский миллиардер Джеймс Краун разбился на гоночной трассе

CBS: Миллиардер Джеймс Краун погиб, врезавшись в отбойник на гоночной трассе

<p>Джеймс Краун. Обложка © <a href="https://www.cbsnews.com/news/james-crown-dies-car-crash-colorado-racetrack-chicago-billionaire/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cbsnews.com</a></p>

Джеймс Краун. Обложка © cbsnews.com

Американский миллиардер Джеймс Краун погиб в аварии, случившейся на гоночной трассе. Об этом информирует телеканал CBS News со ссылкой на заявление мэра Чикаго Брэндона Джонсона.

По данным СМИ, столкновение случилось в воскресенье, 25 июня, когда машину 70-летнего бизнесмена вынесло в ограждение. Градоначальник выразил глубочайшие соболезнования жене и четверым детям миллиардера.

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Ранее Лайф писал о смерти разоблачившего Пентагон американского военного аналитика Даниэля Эллсберга. Ему было 92 года.

Юлия Коновалова
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