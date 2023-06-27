Американский миллиардер Джеймс Краун разбился на гоночной трассе
CBS: Миллиардер Джеймс Краун погиб, врезавшись в отбойник на гоночной трассе
Джеймс Краун. Обложка © cbsnews.com
Американский миллиардер Джеймс Краун погиб в аварии, случившейся на гоночной трассе. Об этом информирует телеканал CBS News со ссылкой на заявление мэра Чикаго Брэндона Джонсона.
По данным СМИ, столкновение случилось в воскресенье, 25 июня, когда машину 70-летнего бизнесмена вынесло в ограждение. Градоначальник выразил глубочайшие соболезнования жене и четверым детям миллиардера.
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