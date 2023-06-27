Американский миллиардер Джеймс Краун разбился на гоночной трассе

Американский миллиардер Джеймс Краун погиб в аварии, случившейся на гоночной трассе. Об этом информирует телеканал CBS News со ссылкой на заявление мэра Чикаго Брэндона Джонсона.

По данным СМИ, столкновение случилось в воскресенье, 25 июня, когда машину 70-летнего бизнесмена вынесло в ограждение. Градоначальник выразил глубочайшие соболезнования жене и четверым детям миллиардера.