Умер разоблачивший Пентагон американский военный аналитик Даниэль Эллсберг

На 93-м году жизни умер американский военный аналитик и разоблачитель Пентагона Даниэль Эллсберг. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на его родных.

Эллсберг скончался в своём доме в городе Кенсингтон, штат Калифорния. Весной он сообщил, что у него рак поджелудочной железы, а от химиотерапии аналитик отказался.

В 1971 году Эллсберг передал секретные материалы о подготовке и ведении войны во Вьетнаме — "Пентагонское досье" — газете The New York Times, где они и были опубликованы. Благодаря содержащейся в них информации стало понятно, что администрация президента Линдона Джонсона целенаправленно осуществляла политику эскалации вооружённых действий во Вьетнаме, несмотря на утверждение обратного. Доверие американской и мировой общественности к властям США было подорвано.