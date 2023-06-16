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16 июня, 20:54

Умер разоблачивший Пентагон американский военный аналитик Даниэль Эллсберг

<p>Даниэль Эллсберг. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Daniel_Ellsberg_2006.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Jacob Appelbaum</p>

Даниэль Эллсберг. Обложка © Wikipedia / Jacob Appelbaum

На 93-м году жизни умер американский военный аналитик и разоблачитель Пентагона Даниэль Эллсберг. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на его родных.

Эллсберг скончался в своём доме в городе Кенсингтон, штат Калифорния. Весной он сообщил, что у него рак поджелудочной железы, а от химиотерапии аналитик отказался.

В 1971 году Эллсберг передал секретные материалы о подготовке и ведении войны во Вьетнаме — "Пентагонское досье" — газете The New York Times, где они и были опубликованы. Благодаря содержащейся в них информации стало понятно, что администрация президента Линдона Джонсона целенаправленно осуществляла политику эскалации вооружённых действий во Вьетнаме, несмотря на утверждение обратного. Доверие американской и мировой общественности к властям США было подорвано.

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Лариса Сафронова
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