Профессор Марти: Пассажиры батискафа "Титан" погибли всего за долю миллисекунды

Пассажиры батискафа "Титан", который пропал в Атлантическом океане при спуске к затонувшему "Титанику", погибли почти мгновенно и безболезненно. Такое мнение высказала профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти, отметив, что разрушение корпуса аппарата случилось весьма быстро.

"Разрушение корпуса аппарата произошло невероятно быстро, всего за долю миллисекунды. Всё это, вероятно, произошло до того, как люди внутри могли даже осознать, что есть проблема. Это было безболезненно", — отметила она в интервью телеканалу CNN.