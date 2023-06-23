Профессор Марти: Пассажиры батискафа "Титан" погибли всего за долю миллисекунды
Пассажиры батискафа "Титан", который пропал в Атлантическом океане при спуске к затонувшему "Титанику", погибли почти мгновенно и безболезненно. Такое мнение высказала профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти, отметив, что разрушение корпуса аппарата случилось весьма быстро.
"Разрушение корпуса аппарата произошло невероятно быстро, всего за долю миллисекунды. Всё это, вероятно, произошло до того, как люди внутри могли даже осознать, что есть проблема. Это было безболезненно", — отметила она в интервью телеканалу CNN.
Как полагают эксперты, шансы найти останки погибших крайне малы.
Напомним, батискаф "Титан", направлявшийся к месту крушения "Титаника", пропал в Атлантическом океане 19 июня. В числе пассажиров был британский миллиардер Хэмиш Хардинг, директор компании – оператора батискафа OceanGate Expeditions Стоктон Раш, акванавт Поль-Анри Наржоле, бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Вечером 22 июня Береговая охрана США сообщила, что обнаружены фрагменты аппарата, его раздавило на глубине под воздействием толщи воды. Экипаж объявлен погибшим.
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