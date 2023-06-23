Просто "размазало": Друг пилота батискафа "Титан" рассказал страшные подробности о гибели экипажа

В батискафе "Титан", который затонул в Атлантическом океане, произошло схлопывание корпуса. Так считает друг погибшего пилота судна Поль-Анри Наржоле, глава лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич. Он указал, что батискаф "был сделан на коленках".

Эксперт отметил, что подлодка была сконструирована со множеством нарушений. По его словам, "Титан" не прошёл необходимых испытаний перед использованием и это привело к трагедии. По всей видимости, аппарат также не проходил сертификацию и инспекцию, которые должны проводить регулярно.

"Катастрофа случилась из-за разгерметизации на борту, в результате чего схлопнулся прочный корпус, в котором как раз сидели люди. То есть в аппарат попал воздух, который спровоцировал пневматический взрыв, разорвавший всё внутри "Титана", — сказал эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".