Просто "размазало": Друг пилота батискафа "Титан" рассказал страшные подробности о гибели экипажа
Эксперт Сагалевич: Батискаф "Титан" затонул из-за схлопывания корпуса
В батискафе "Титан", который затонул в Атлантическом океане, произошло схлопывание корпуса. Так считает друг погибшего пилота судна Поль-Анри Наржоле, глава лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич. Он указал, что батискаф "был сделан на коленках".
Эксперт отметил, что подлодка была сконструирована со множеством нарушений. По его словам, "Титан" не прошёл необходимых испытаний перед использованием и это привело к трагедии. По всей видимости, аппарат также не проходил сертификацию и инспекцию, которые должны проводить регулярно.
"Катастрофа случилась из-за разгерметизации на борту, в результате чего схлопнулся прочный корпус, в котором как раз сидели люди. То есть в аппарат попал воздух, который спровоцировал пневматический взрыв, разорвавший всё внутри "Титана", — сказал эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".
По его словам, из-за пневматического взрыва от батискафа и его пассажиров практически ничего не осталось. Давление фактически "размазало" людей и аппарат, отметил учёный.
Напомним, в Атлантическом океане 19 июня пропал батискаф "Титан". Он следовал к месту крушения парохода "Титаник". Среди пассажиров были директор компании – оператора батискафа OceanGate Expeditions Стоктон Раш, Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардин, бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. 22 июня на подлодке закончился кислород, позже экипаж батискафа был объявлен погибшим. По данным Береговой охраны США, подводный аппарат раздавило на глубине под воздействием толщи воды. Бывший сотрудник компании заявил, что батискаф был построен некачественно.
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