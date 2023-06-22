Запасы кислорода на затонувшем батискафе "Титан" иссякли
По расчётам Береговой охраны США, запасы кислорода на батискафе "Титан" иссякли
Батискаф "Титан". Фото © oceangate.com
Запасы кислорода на пропавшем в Атлантике туристическом батискафе к текущему часу иссякли. Ранее Береговая охрана США предупреждала, что кислород на подводном судне закончится к 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск).
На проведённой накануне пресс-конференции представитель Береговой охраны США капитан Джейми Фредерик заявил, что не может назвать точное время, когда воздух на судне закончится, но отметил, что "важно сохранять надежду".
Напомним, туристический батискаф компании OceanGate пропал в районе крушения легендарного "Титаника" 19 июня. На борту находилось пять пассажиров, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Целью погружения был сбор образцов ДНК около затонувшего лайнера. В районе пропажи подлодки засекли неопознанные звуки, которые, как предполагалось, мог издавать экипаж. Также стало известно, что ещё пять лет назад бывший сотрудник организации заявлял о сомнительной надёжности батискафа.