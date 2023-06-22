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22 июня, 11:35

Запасы кислорода на затонувшем батискафе "Титан" иссякли

По расчётам Береговой охраны США, запасы кислорода на батискафе "Титан" иссякли

<p>Батискаф "Титан". Фото © <a href="https://oceangate.com/our-subs/titan-submersible.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">oceangate.com</a></p>

Батискаф "Титан". Фото © oceangate.com

Запасы кислорода на пропавшем в Атлантике туристическом батискафе к текущему часу иссякли. Ранее Береговая охрана США предупреждала, что кислород на подводном судне закончится к 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск).

На проведённой накануне пресс-конференции представитель Береговой охраны США капитан Джейми Фредерик заявил, что не может назвать точное время, когда воздух на судне закончится, но отметил, что "важно сохранять надежду".

Солнцестояние, кладбище на дне и карма: Экстрасенс объяснила, почему экипаж батискафа "Титан" мёртв

Солнцестояние, кладбище на дне и карма: Экстрасенс объяснила, почему экипаж батискафа "Титан" мёртв

Напомним, туристический батискаф компании OceanGate пропал в районе крушения легендарного "Титаника" 19 июня. На борту находилось пять пассажиров, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Целью погружения был сбор образцов ДНК около затонувшего лайнера. В районе пропажи подлодки засекли неопознанные звуки, которые, как предполагалось, мог издавать экипаж. Также стало известно, что ещё пять лет назад бывший сотрудник организации заявлял о сомнительной надёжности батискафа.

Ирина Фальке
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