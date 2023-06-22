Запасы кислорода на затонувшем батискафе "Титан" иссякли

Запасы кислорода на пропавшем в Атлантике туристическом батискафе к текущему часу иссякли. Ранее Береговая охрана США предупреждала, что кислород на подводном судне закончится к 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск).

На проведённой накануне пресс-конференции представитель Береговой охраны США капитан Джейми Фредерик заявил, что не может назвать точное время, когда воздух на судне закончится, но отметил, что "важно сохранять надежду".