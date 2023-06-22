Солнцестояние, кладбище на дне и карма: Экстрасенс объяснила, почему экипаж батискафа "Титан" мёртв

Экстрасенс и таролог Аделина Блэкмун назвала ситуацию с пропавшим в Атлантическом океане батискафом "Титан" кармическим событием. Также собеседница Лайфа назвала несколько причин, почему пассажиров подводного аппарата, скорее всего, уже нет в живых.

"Такое чувство, что это карма, каждый, кто оказался там, поплатился за что-то своё. И причём это разные моменты: кто-то за тщеславие, кто-то за какие-то обиды, кто-то за воровство, кто-то ещё за что-то, но можно в общих чертах сказать, что каждый получил своё, какое-то наказание, потому что это очень кармическое событие. У меня выпали все кармические карты и ответ: нет, люди не могут быть живы. Почему затонул — это не проклятие. Это действительно карма", — подчеркнула экстрасенс.

Экстрасенс и таролог Аделина Блэкмун. Фото предоставлено Лайфу

При этом Аделина Блэкмун назвала само место, где пропал батискаф, достаточно негативным: рядом с затонувшим "Титаником" огромное количество страха и смертей, это сгусток негативной энергетики.

"И вообще с точки зрения эзотерики считается, что если какое-то массовое крушение, массовое событие — такие места вообще лучше обходить стороной. В принципе фактически это кладбище, которое находится на глубине", — подчеркнула она.

Ещё один зловещий знак в том, что батискаф пропал в преддверии летнего солнцестояния, когда вообще запрещено посещать любые "негативные" места, каким, по сути, и является место крушения огромного пассажирского лайнера.

"Считается, что мир духов очень тонок и всякая нечисть, грубо говоря, и негативно настроенные сущности, элементы, духи неупокоенные — всё вылетает к нам и может нас куда-то там засосать, утянуть за собой и подпитаться нашей энергетикой. Вообще от таких мест всегда разит очень сильной нервозностью. Даже если люди не обладают экстрасенсорными способностями, им будет как-то неприятно, негативно, что-то давит, нервы, болит голова, ещё что-то в таких местах такое всегда происходит", — предостерегла экстрасенс.