В США допустили, что кислород на борту пропавшего у "Титаника" батискафа уже закончился

У экипажа пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" уже мог закончиться кислород, считает почётный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон, имеющий большой опыт изучения морского дна. По его словам, находящиеся в аппарате люди, скорее всего, испытывают сильный стресс и быстро тратят драгоценный газ.

"Вполне вероятно, что у них уже закончился кислород или его уровень крайне низкий. Представьте, эти люди находятся в состоянии максимального стресса, гипервентиляции и, вероятно, используют огромное количество кислорода", — указал эксперт.

Профессор отметил, что батискафы для погружения на такие глубины должны обладать системой безопасности и, в частности, иметь возможность быстро сбросить балласт для подъёма в случае нештатной ситуации. Причём это должно делаться "простым поворотом гаечного ключа", чего не произошло в случае с "Титаном".

Такое развитие событий, уверен Карсон, говорит либо о том, что экипаж застрял в сложном месте, либо о серьёзной нештатной ситуации сразу после потери связи. В первом случае, подчеркнул он, помочь могут подводные роботы, которые способны подтолкнуть батискаф и дать ему сбросить балласт.