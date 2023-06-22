В США допустили, что кислород на борту пропавшего у "Титаника" батискафа уже закончился
Профессор Карсон считает, что у экипажа "Титана" уже мог закончиться кислород
У экипажа пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" уже мог закончиться кислород, считает почётный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон, имеющий большой опыт изучения морского дна. По его словам, находящиеся в аппарате люди, скорее всего, испытывают сильный стресс и быстро тратят драгоценный газ.
"Вполне вероятно, что у них уже закончился кислород или его уровень крайне низкий. Представьте, эти люди находятся в состоянии максимального стресса, гипервентиляции и, вероятно, используют огромное количество кислорода", — указал эксперт.
Профессор отметил, что батискафы для погружения на такие глубины должны обладать системой безопасности и, в частности, иметь возможность быстро сбросить балласт для подъёма в случае нештатной ситуации. Причём это должно делаться "простым поворотом гаечного ключа", чего не произошло в случае с "Титаном".
Такое развитие событий, уверен Карсон, говорит либо о том, что экипаж застрял в сложном месте, либо о серьёзной нештатной ситуации сразу после потери связи. В первом случае, подчеркнул он, помочь могут подводные роботы, которые способны подтолкнуть батискаф и дать ему сбросить балласт.
Кроме того, указал профессор, попытки найти "Титан" по раздающимся из глубин неопознанным звукам могут только спутать спасательную команду и отвлечь нужные ресурсы на ложные задачи.
Напомним, "Титан" компании OceanGate пропал в районе крушения "Титаника" 19 июня, на борту находилось пять пассажиров, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Целью погружения был сбор образцов ДНК около затонувшего лайнера. В районе пропажи подводной лодки засекли неопознанные звуки, которые, как предполагается, может издавать экипаж. Выяснилось, что ещё пять лет назад бывший сотрудник организации заявлял о сомнительной надёжности батискафа и нежелании руководства тратить средства на качественные материалы. В поисково-спасательной операции задействовано три американских судна.