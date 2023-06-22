Названо время, когда на пропавшем у "Титаника" батискафе закончится кислород
NBC: Запас кислорода на пропавшем батискафе "Титан" иссякнет к 14:08 мск
Запасы кислорода на подлодке, которая пропала в Атлантическом океане во время экспедиции к обломкам известного "Титаника", закончатся сегодня к 07:08 по времени восточного побережья США (14:08 мск). Об этом сообщает NBC.
"Береговая охрана США прогнозирует, что запас кислорода на "Титане" иссякнет в четверг, в 07:08 по времени восточного побережья США", — говорится в сообщении телекомпании.
При этом некоторые эксперты допустили, что команда могла сократить потребление кислорода, чтобы растянуть его количество на более долгий срок. По данным NBC, район проведения спасательной операции растёт в геометрической прогрессии и превышает 14 тысяч квадратных метров. В поисках участвуют несколько кораблей и автономных подводных аппаратов.
Основной упор спасатели делают на районы, где с помощью гидролокационного оборудования были зарегистрированы акустические шумы. При этом ранее американские эксперты усомнились, что их подаёт именно экипаж пропавшего батискафа. В свою очередь, северо-восточное подразделение Береговой охраны США сообщило, что поиски в районе обнаружения звуков "дали негативный результат".
О пропаже подводной лодки "Титан" компании OceanGate Expeditions стало известно 19 июня. Уточнялось, что на борту находятся пять пассажиров, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Члены экипажа должны были собрать образцы ДНК около "Титаника". Бывший сотрудник компании раскрыл, что батискаф был построен некачественно и с нарушениями. По одной из версий случившегося, у батискафа могла выйти из строя техника, по другой — он мог зацепиться за обломки затонувшего корабля. Три спасательных судна США прибыли к месту исчезновения аппарата.
DPA / Hendrik Schmidt