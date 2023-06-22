Названо время, когда на пропавшем у "Титаника" батискафе закончится кислород

Запасы кислорода на подлодке, которая пропала в Атлантическом океане во время экспедиции к обломкам известного "Титаника", закончатся сегодня к 07:08 по времени восточного побережья США (14:08 мск). Об этом сообщает NBC.

"Береговая охрана США прогнозирует, что запас кислорода на "Титане" иссякнет в четверг, в 07:08 по времени восточного побережья США", — говорится в сообщении телекомпании.

При этом некоторые эксперты допустили, что команда могла сократить потребление кислорода, чтобы растянуть его количество на более долгий срок. По данным NBC, район проведения спасательной операции растёт в геометрической прогрессии и превышает 14 тысяч квадратных метров. В поисках участвуют несколько кораблей и автономных подводных аппаратов.