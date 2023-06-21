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21 июня, 16:31

В США объяснили подводные звуки в районе пропажи батискафа "Титан" с миллиардерами

Эксперты из США сомневаются, что звуки в районе поиска "Титана" подаёт экипаж

Американские специалисты не могут однозначно ответить на вопрос о природе звуков, которые были зафиксированы в месте поисков затонувшего батискафа "Титан" в Атлантическом море и считались сигналами, подаваемыми экипажем. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на двух представителей Министерства внутренней безопасности США.

"Стуки, о которых сообщалось ночью, точнее описать как "звуки" или "шумы"... Власти пришли к заключению, что не могут охарактеризовать их как стуки", говорится в заявлении.

Режиссёр "Титаника" Джеймс Кэмерон высказался о судьбе затонувшего батискафа

Режиссёр "Титаника" Джеймс Кэмерон высказался о судьбе затонувшего батискафа

Напомним, 19 июня в Атлантическом океане пропала подводная лодка "Титан" компании OceanGate Expeditions с пятью туристами, которая направлялась к месту крушения "Титаника". Среди пассажиров — британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По словам бывшего сотрудника компании, батискаф был построен некачественно и с нарушениями. 21 июня в месте пропажи обнаружена "акустическая обратная связь". При этом кислорода у туристов осталось на 40 часов, считают эксперты. Предположительно, у батискафа отказала техника или он мог зацепиться за обломки "Титаника". Три спасательных судна США прибыли к месту исчезновения аппарата.

Обложка ©

Getty Images / Jens Schlueter

Татьяна Миссуми
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