В США объяснили подводные звуки в районе пропажи батискафа "Титан" с миллиардерами

Американские специалисты не могут однозначно ответить на вопрос о природе звуков, которые были зафиксированы в месте поисков затонувшего батискафа "Титан" в Атлантическом море и считались сигналами, подаваемыми экипажем. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на двух представителей Министерства внутренней безопасности США.