На пропавшем у "Титаника" батискафе с туристами заканчивается кислород
NYT: Воздуха на пропавшем в Атлантике батискафе "Титан" осталось на 40 часов
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Представитель береговой охраны США капитан Джейми Фредерик заявил, что запасов кислорода на туристическом батискафе "Титан", пропавшем в недрах Атлантического океана, осталось на 40 часов.
"Основываясь на первоначальных данных, воздуха осталось на 40–41 час", — приводит слова Фредерика газета New York Times.
Из этого заявления следует, что, если аппарат не повреждён и до сих пор функционирует, воздух в батискафе закончится в 13:30 мск в четверг. Фредерик добавил, что поисковые усилия пока не дали результатов, к месту направляются новые корабли и самолёты.
Как уже рассказывал Лайф, в Атлантическом океане пропала подлодка с туристами во время экспедиции к месту крушения знаменитого "Титаника". По одной из версий, субмарина компании OceanGate Expeditions могла застрять в обломках затонувшего судна. По данным CNN, на борту подлодки находятся пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Российские специалисты уже предположили, что поднять объект с глубины 20 тысяч футов будет невозможно. В то же время обнаружить его всё же получится.