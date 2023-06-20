На пропавшем у "Титаника" батискафе с туристами заканчивается кислород

Из этого заявления следует, что, если аппарат не повреждён и до сих пор функционирует, воздух в батискафе закончится в 13:30 мск в четверг. Фредерик добавил, что поисковые усилия пока не дали результатов, к месту направляются новые корабли и самолёты.