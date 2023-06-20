Сотрудник OceanGate Expeditions в последний момент отказался погружаться к "Титанику"

Консультант американской компании OceanGate Expeditions, которой принадлежит подлодка, пропавшая в районе крушения "Титаника", отказался от путешествия на батискафе в самый последний момент. Об этом сообщает телеканал Sky News.

"Как я уже писал на прошлой неделе, я должен был участвовать в этой экспедиции и, более того, в этом погружении, но мне пришлось отказаться, чтобы заняться другим срочным делом своего клиента", — приводит СМИ его сообщение, опубликованное в соцсетях.