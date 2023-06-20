Сотрудник OceanGate Expeditions в последний момент отказался погружаться к "Титанику"
Sky News: Сотрудник OceanGate Expeditions отказался погружаться к "Титанику"
Консультант американской компании OceanGate Expeditions, которой принадлежит подлодка, пропавшая в районе крушения "Титаника", отказался от путешествия на батискафе в самый последний момент. Об этом сообщает телеканал Sky News.
"Как я уже писал на прошлой неделе, я должен был участвовать в этой экспедиции и, более того, в этом погружении, но мне пришлось отказаться, чтобы заняться другим срочным делом своего клиента", — приводит СМИ его сообщение, опубликованное в соцсетях.
При этом, как отмечает СМИ, Конкэннон сразу же выразил готовность оказать помощь в проведении спасательных работ.
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Как уже рассказывал Лайф, в Атлантическом океане пропала подлодка с туристами во время экспедиции к месту крушения знаменитого "Титаника". По одной из версий, субмарина компании OceanGate Expeditions могла застрять в обломках затонувшего судна. По данным CNN, на борту подлодки находятся пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Российские специалисты уже предположили, что поднять объект с глубины 20 тысяч футов будет невозможно. В то же время обнаружить его всё же получится.
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