"Они бы стучали гаечным ключом": Эксперт по глубоководным аппаратам — о шансах на спасение батискафа "Титан" Многократный участник погружений к обломкам "Титаника" рассказал, что могло случиться с экспедицией OceanGates. 20 июня, 12:39 "Титан" и экипаж проходят через бурное море по пути к месту погружения. Обложка © Oceangate.com

Что известно о батискафе "Титан"

Пропавший глубоководный аппарат "Титан" был построен без соответствующей сертификации, рассказал в интервью Лайфу руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН, участник 57 экспедиций к затонувшему "Титанику" Анатолий Сагалевич. По его словам, на соответствие всем требованиям судно должно проверять Морское классификационное общество. Также по правилам необходимо проходить регулярный техосмотр построенного судна под наблюдением международных специалистов.

Они эти правила обходили. Этот аппарат никто не сертифицировал. Как человек, который отдал жизнь глубоководным делам, я бы в такой аппарат не полез никогда. Они погружали людей под честное слово. Просто люди расписывались в журнале, что они дают согласие, что за это никто не отвечает. А на самом деле отвечать должен организатор всего этого дела Анатолий Сагалевич Руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН, участник 57 экспедиций к "Титанику"

Организатором экспедиции является компания OceanGates, которая предлагает всем желающим осмотреть обломки легендарного парохода за 250 тысяч долларов.

"Титан" готовится к спуску. Фото © Oceangate.com

Что случилось с подводной экспедицией

Напомним, что случилось: 18 июня 2023 года (в минувшее воскресенье) в Атлантическом океане началась очередная экспедиция к обломкам "Титаника", которые покоятся на глубине 3 километра 800 метров примерно в 600 километрах от берегов Канады. К ним спускался аппарат, известный как батискаф "Титан". Через 1 час 45 минут после начала погружения связь с ним пропала.

Стоит отметить, что спуск до дна занимает как раз около двух часов. Далее несколько часов батискаф должен исследовать обломки, а затем подняться наверх. Всё вместе, как пишут в OceanGates, занимает примерно десять часов.

В течение всего погружения глубоководный аппарат должен поддерживать связь с надводным судном, в данном случае это ледокол Polar Prince. Связь эта гидроакустическая: в воду подаются звуковые волны, они принимаются и расшифровываются. Отвечать "Титан" должен точно так же. Как рассказал Анатолий Сагалевич, это называется подводным телефоном. Выходить на связь, говорит он, нужно каждые 15 минут. Сейчас ситуация такова, что уже не первые сутки экипаж и не отвечает, и сам никаких сигналов не подаёт. И именно это вызывает у специалиста по глубоководным аппаратам самое большое беспокойство.

Это дело серьёзное. Все подводники знают, что когда пропадает связь, то они берут в руки гаечный ключ и стучат изнутри по корпусу аппарата, чтобы дать знать, что они живы. Этот стук распространяется по всему океану. Но здесь никаких стуков не было. Не хочу думать о самом плохом, но сомнения очень большие. Если, не дай бог, повреждён обитаемый отсек, то там живых уже нет Анатолий Сагалевич Руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН, участник 57 экспедиций к "Титанику"

20 июня участник этой миссии ирландец Рори Голден написал в соцсетях, что "всё в порядке", что идёт поисково-спасательная операция и он благодарит всех за отзывчивость. Так вот, Анатолий Сагалевич объяснил, что Рори Голден не находится на борту "Титана", он на ледоколе.

На шлюпочной палубе "Титаника". На месте крушения. Фото © Getty Images / Ralph White

Кто был на борту батискафа

На борту было, как сообщается, пять человек. Среди них в СМИ называются имена известного британского миллиардера Хэмиша Хардинга, пакистанского бизнесмена Шахзады Давуда, его 19-летнего сына Сулеймана, основателя компании – организатора экспедиции OceanGates Стоктона Раша. А возглавил экипаж знаменитый французский исследователь "Титаника" Поль-Анри Наржоле. Он погружался к обломкам больше 30 раз.

Наржоле — опытный пилот, я его знаю много лет. Наржоле не тот пилот, который совершил бы какой-то неосторожный поступок. Я думаю, что это какая-то очень серьёзная техническая неисправность, если аппарат не появился на поверхности и пропала связь Анатолий Сагалевич Руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН, участник 57 экспедиций к "Титанику"

Сейчас стоит вопрос, каким образом быстро добраться до "Титана", если он действительно находится на почти четырёхкилометровой глубине. Дело в том, что, к примеру, для военных подлодок НАТО это слишком большая глубина. По словам Анатолия Сагалевича, единственным возможным вариантом мог бы быть базирующийся в Бостоне американский глубоководный аппарат Elvin. Он может погружаться на глубину шесть с половиной километров. Но на то, чтобы доставить его к месту гибели "Титаника", уйдёт порядка четырёх суток. Между тем запас кислорода на борту "Титана" рассчитан приблизительно на 96 часов. Это означает, что кислород закончится в четверг, 22 июня, к утру.

Авторы Адель Романенкова