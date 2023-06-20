Пропавшая у места крушения "Титаника" подлодка с туристами могла зацепиться за его обломки

Писатель, исследователь "Титаника" Евгений Несмеянов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с пропавшим батискафом "Титан" с туристами. По его словам, у аппарата и раньше были проблемы, но не настолько серьёзные.

"Я сотрудничал с компанией OceanGate Expeditions не как турист, а как автор. При предыдущих погружениях и связь у него прерывалась, такие были случаи, они об этом писали. Немножко он задевал обломки "Титаника", был эпизод пару лет назад. То, что пропала связь в воскресенье, это уже достаточно много времени прошло, такого ещё не было. Пропадала связь максимум на несколько часов. Это уже значит что-то серьёзное", — подчеркнул эксперт.