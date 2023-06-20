Пропавшая у места крушения "Титаника" подлодка с туристами могла зацепиться за его обломки
Исследователь "Титаника" Несмеянов: Пропавший батискаф мог зацепиться за обломки
Экскурсия к месту крушения "Титаника". Обложка © Getty Images / Xavier DESMIER
Писатель, исследователь "Титаника" Евгений Несмеянов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с пропавшим батискафом "Титан" с туристами. По его словам, у аппарата и раньше были проблемы, но не настолько серьёзные.
"Я сотрудничал с компанией OceanGate Expeditions не как турист, а как автор. При предыдущих погружениях и связь у него прерывалась, такие были случаи, они об этом писали. Немножко он задевал обломки "Титаника", был эпизод пару лет назад. То, что пропала связь в воскресенье, это уже достаточно много времени прошло, такого ещё не было. Пропадала связь максимум на несколько часов. Это уже значит что-то серьёзное", — подчеркнул эксперт.
У аппарата всегда есть риск зацепиться за обломки судна — этого боятся все подводники, говорит Несмеянов. Особенно он высок в районе кормовой части, которая буквально в руинах, и от неё во все стороны торчат металлические части, пруты. К этому месту не рекомендуется приближаться. Именно там "Титан" мог "зацепиться", полагает писатель. По словам Несмеянова, этого все подводники очень боятся.
Напомним, подлодка с туристами пропала в Атлантическом океане у места крушения "Титаника". Она могла застрять в его обломках. Субмарина принадлежит компании OceanGate Expeditions. Стоимость участия в такой экспедиции к затонувшему кораблю составляет около 125 тысяч долларов. CNN сообщал, что на судне находится пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Один из предполагаемых членов экипажа батискафа, пропавшего во время экспедиции в район крушения "Титаника", вышел на связь. Он заявил, что с ним всё в порядке, но не уточнил, где находится. Экс-замглавы МЧС считает, что поднять объект с глубины 20 тысяч футов будет невозможно, но обнаружить его всё же получится.