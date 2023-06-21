Режиссёр "Титаника" Джеймс Кэмерон высказался о судьбе затонувшего батискафа

Режиссёр фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон не верит, что находящихся на борту затонувшего батискафа "Титан" удастся спасти. Об этом он сказал руководителю лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолию Сагалевичу, друг которого оказался пилотом аппарата.

"Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полом Наржеоле (пилот батискафа. — Прим. Лайфа)… Он говорит, что твои друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю", — отметил Сагалевич в разговоре с РИА "Новости".

Кэмерон давно знаком с российским учёным, который сконструировал знаменитые глубоководные аппараты "Мир-1" и "Мир-2". Именно их использовал голливудский режиссёр во время съёмок культового фильма про "Титаник". Сам Сагалевич уверен, что американский батискаф не мог зацепиться за обломки знаменитого лайнера или застрять на дне.