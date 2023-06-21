Режиссёр "Титаника" Джеймс Кэмерон высказался о судьбе затонувшего батискафа
Джеймс Кэмерон сказал российскому учёному, что экипаж батискафа "Титан" погиб
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Режиссёр фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон не верит, что находящихся на борту затонувшего батискафа "Титан" удастся спасти. Об этом он сказал руководителю лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолию Сагалевичу, друг которого оказался пилотом аппарата.
"Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полом Наржеоле (пилот батискафа. — Прим. Лайфа)… Он говорит, что твои друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю", — отметил Сагалевич в разговоре с РИА "Новости".
Кэмерон давно знаком с российским учёным, который сконструировал знаменитые глубоководные аппараты "Мир-1" и "Мир-2". Именно их использовал голливудский режиссёр во время съёмок культового фильма про "Титаник". Сам Сагалевич уверен, что американский батискаф не мог зацепиться за обломки знаменитого лайнера или застрять на дне.
По его словам, Поль-Анри Наржеоле — это французский пилот с огромным опытом. Он уже 35 раз погружался к "Титанику" и "глупостей сделать не мог", считает учёный. Сагалевич полагает, что на батискафе случилась какая-то трагедия, могла, например, выйти из строя техника или нарушиться целостность конструкции.
Напомним, 19 июня в Атлантическом океане пропала подводная лодка "Титан" компании OceanGate Expeditions с пятью туристами, которая направлялась к месту крушения "Титаника". Среди пассажиров может быть британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По словам бывшего сотрудника компании, батискаф был построен некачественно и с нарушениями. 21 июня в месте пропажи обнаружена "акустическая обратная связь". При этом кислорода у туристов осталось на 40 часов, считают эксперты. Бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев предположил, что подводное судно не может всплыть из-за рельефа дна или технической неисправности.