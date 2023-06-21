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21 июня, 11:48

США не обращались к России за помощью в поиске пропавшего у "Титаника" батискафа

Главком ВМФ Евменов: США не просили помощи в поиске пропавшего батискафа "Титан"

США не обращались к Военно-морскому флоту России за помощью в поиске батискафа с туристами, который пропал рядом с затонувшим лайнером "Титаник". Об этом сообщил главком ВМФ, адмирал Николай Евменов.

"К нам за помощью не обращались, будем надеяться, что найдут и [пассажиры] будут спасены", — цитирует его ТАСС.

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Как уже рассказывал Лайф, 19 июня в Атлантическом океане пропала подводная лодка с туристами, которая направлялась к месту крушения "Титаника". CNN выяснил, что на борту находятся пять человек, в их числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. 21 июня стало известно, что в месте пропажи была обнаружена "акустическая обратная связь". Однако о судьбе пассажиров батискафа до сих пор ничего не известно. Бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев предположил, что подводное судно не может всплыть из-за рельефа дна или технической неисправности.

Обложка ©

Getty Images / Xavier DESMIER

Александра Вишнякова
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