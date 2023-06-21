Три спасательных судна прибыли к месту затопления батискафа с миллиардерами у "Титаника"

К месту предполагаемого исчезновения батискафа "Титан" в Атлантическом океане приплыли три корабля, которые займутся поисково-спасательной работой. Об этом сообщает подразделение Береговой охраны США в Twitter.

"Три судна прибыли на место происшествия в среду утром. (Судно — прим. Лайфа) "Джон Кэбот" оснащено гидролокатором бокового обзора и ведёт поиск вместе с (судами — прим. Лайфа) "Сканди Винланд" и "Атлантик Мерлин", — отмечается в тексте.

На борту затонувшего аппарата могут находиться богатейшие люди мира. Их общее состояние оценивается в 10 миллиардов долларов. Так, среди пассажиров — британский бизнесмен и председатель правления компании Action Aviation Хэмиш Хардинг. Ещё один миллиардер, оказавшийся на борту, — предприниматель Шахзада Давуд из Пакистана, возглавляющий холдинг по производству удобрений Engro Corporation и входящий в правление SETI Institute. С ним в батискафе оказался 19-летний сын.