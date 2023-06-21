Три спасательных судна прибыли к месту затопления батискафа с миллиардерами у "Титаника"
Три спасательных корабля прибыли к месту исчезновения "Титана" в Атлантике
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К месту предполагаемого исчезновения батискафа "Титан" в Атлантическом океане приплыли три корабля, которые займутся поисково-спасательной работой. Об этом сообщает подразделение Береговой охраны США в Twitter.
"Три судна прибыли на место происшествия в среду утром. (Судно — прим. Лайфа) "Джон Кэбот" оснащено гидролокатором бокового обзора и ведёт поиск вместе с (судами — прим. Лайфа) "Сканди Винланд" и "Атлантик Мерлин", — отмечается в тексте.
На борту затонувшего аппарата могут находиться богатейшие люди мира. Их общее состояние оценивается в 10 миллиардов долларов. Так, среди пассажиров — британский бизнесмен и председатель правления компании Action Aviation Хэмиш Хардинг. Ещё один миллиардер, оказавшийся на борту, — предприниматель Шахзада Давуд из Пакистана, возглавляющий холдинг по производству удобрений Engro Corporation и входящий в правление SETI Institute. С ним в батискафе оказался 19-летний сын.
Кроме них, известно, что управляет подлодкой француз Поль-Анри Наржеоле, а также там находится создатель американской компании, занимающейся экскурсиями к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Сейчас масштабные поиски продолжаются.
Напомним, 19 июня в Атлантическом океане пропала подводная лодка "Титан" компании OceanGate Expeditions с пятью туристами, которая направлялась к месту крушения "Титаника". Среди пассажиров может быть британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По словам бывшего сотрудника компании, батискаф был построен некачественно и с нарушениями. 21 июня в месте пропажи обнаружена "акустическая обратная связь". При этом кислорода у туристов осталось на 40 часов, считают эксперты. Предположительно, у батискафа отказала техника или он мог зацепиться за обломки "Титаника".