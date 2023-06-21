Исследователь объяснил, как экипаж пропавшего батискафа может растянуть кислород

Экипажу пропавшего у места крушения "Титаника" батискафа может хватить кислорода ещё на 24 часа, если участники экспедиции не будут разговаривать. Об этом заявил эксперт по исследованию останков лайнера Тим Малтин.

"Им нужно экономить кислород, для этого, например, надо не разговаривать", — сказал Малтин в эфире телеканала CNN в ответ на вопрос о том, что могут сделать члены экипажа, чтобы спастись.