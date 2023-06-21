Исследователь объяснил, как экипаж пропавшего батискафа может растянуть кислород
Исследователь Малтин: Экипаж "Титана" может растянуть запас кислорода на сутки
Экипажу пропавшего у места крушения "Титаника" батискафа может хватить кислорода ещё на 24 часа, если участники экспедиции не будут разговаривать. Об этом заявил эксперт по исследованию останков лайнера Тим Малтин.
"Им нужно экономить кислород, для этого, например, надо не разговаривать", — сказал Малтин в эфире телеканала CNN в ответ на вопрос о том, что могут сделать члены экипажа, чтобы спастись.
В таком случае, добавил эксперт, у членов миссии, вероятно, есть шанс на спасение.
Напомним, 19 июня в Атлантическом океане пропала подводная лодка "Титан" компании OceanGate Expeditions с пятью пассажирами, которая следовала к месту крушения "Титаника". Среди туристов — британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По словам бывшего сотрудника компании, батискаф был построен некачественно и с нарушениями. 21 июня в месте пропажи спасатели услышали "акустическую обратную связь". При этом кислорода у туристов осталось на 40 часов, заявляют эксперты. Вероятно, у батискафа отказала техника или он мог зацепиться за обломки затонувшего лайнера. Три спасательных судна США прибыли к месту исчезновения аппарата.