С помощью пропавшего батискафа учёные хотели собрать образцы ДНК возле "Титаника"
WSJ: Пропавший батискаф должен был собрать образцы ДНК около "Титаника"
Компания OceanGate Expeditions планировала с помощью пропавшего батискафа "Титан" собрать образцы ДНК на месте крушения "Титаника". Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на электронные письма компании.
"Учёные на надводном корабле, который поддерживает подводный аппарат, планировали изучить бактерии, связанные с наростами... на обломках, а также животных, которые живут в донной грязи поблизости", — отмечается в публикации.
Главный исполнительный директор фирмы eDNAtec Стив Барретт подтвердил, что его компания сотрудничает с OceanGate. По словам Барретта, в планах было собрать образцы воды и использовать инструменты для выявления ДНК окружающей среды. В 2022 году eDNAtec уже собирала образцы подобным образом. Вместе с учёными исследователи компании намерены опубликовать результаты прошлогодней работы в научном журнале.
Напомним, 19 июня в Атлантическом океане пропала подводная лодка "Титан" компании OceanGate Expeditions с пятью пассажирами, которая направлялась к месту крушения "Титаника". Среди туристов — британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По словам бывшего сотрудника компании, батискаф был построен некачественно и с нарушениями. 21 июня в месте пропажи спасатели зафиксировали "акустическую обратную связь". При этом кислорода у туристов осталось на 40 часов, отмечают эксперты. Вероятно, у батискафа вышла из строя техника или он мог зацепиться за обломки затонувшего лайнера. Три спасательных судна США прибыли к месту исчезновения аппарата.