С помощью пропавшего батискафа учёные хотели собрать образцы ДНК возле "Титаника"

Компания OceanGate Expeditions планировала с помощью пропавшего батискафа "Титан" собрать образцы ДНК на месте крушения "Титаника". Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на электронные письма компании.

"Учёные на надводном корабле, который поддерживает подводный аппарат, планировали изучить бактерии, связанные с наростами... на обломках, а также животных, которые живут в донной грязи поблизости", — отмечается в публикации.