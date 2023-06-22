Российский учёный выдвинул версию о "схлопывании" пропавшего у "Титаника" батискафа
Приморский учёный Инзарцев: Корпус батискафа "Титан" мог взорваться из-за дефектов
Корпус батискафа "Титан", который таинственно исчез в Атлантическом океане, мог взорваться из-за дефектов. Такую версию произошедшего выдвинул главный научный сотрудник Института проблем морских технологий имени академика Агеева Дальневосточного отделения РАН Александр Инзарцев.
Учёный обратил внимание на сообщения об "усталости" корпуса батискафа, присутствие микротрещин, а также на рекомендации насчёт ограничения глубины погружения, которая в данной экспедиции, очевидно, была превзойдена.
"Если всё действительно обстояло таким образом, то при достижении критического давления корпус мог моментально схлопнуться или взорваться. Подобные случаи с погружаемыми аппаратами происходили", — приводит слова Инзарцева РИА "Новости".
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Напомним, что батискаф компании OceanGate пропал в районе крушения легендарного "Титаника" 19 июня. На борту находилось пять пассажиров, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Целью погружения был сбор образцов ДНК около затонувшего лайнера. Сообщалось, что в районе пропажи подводной лодки засекли неопознанные звуки, которые, как предполагается, может издавать экипаж. Кроме того, появились сведения, что ещё пять лет назад бывший сотрудник организации заявлял о сомнительной надёжности батискафа и нежелании руководства тратить средства на качественные материалы.
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