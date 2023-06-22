Российский учёный выдвинул версию о "схлопывании" пропавшего у "Титаника" батискафа

Корпус батискафа "Титан", который таинственно исчез в Атлантическом океане, мог взорваться из-за дефектов. Такую версию произошедшего выдвинул главный научный сотрудник Института проблем морских технологий имени академика Агеева Дальневосточного отделения РАН Александр Инзарцев.

Учёный обратил внимание на сообщения об "усталости" корпуса батискафа, присутствие микротрещин, а также на рекомендации насчёт ограничения глубины погружения, которая в данной экспедиции, очевидно, была превзойдена.