Жена владельца батискафа "Титан" оказалась потомком пары, погибшей на "Титанике"

Найдена связь экипажа, пропавшего в Атлантическом океане во время экспедиции к обломкам известного корабля, с жертвами печально известного затонувшего "Титаника". Оказалось, что супруга основателя OceanGate Стоктона Раша, управлявшего подлодкой, является потомком "двух самых богатых людей", погибших на борту лайнера в 1912 году, пишет New York Times.

По данным издания, Венди Раш — праправнучка магната Исидора Штрауса и его жены Иды, которая вышла замуж за основателя OceanGate в 1986 году. Благодаря архивным записям известно, что на "Титанике" пара была пассажирами первого класса. При этом выжившие при крушении рассказывали, что Исидор отказался от места в спасательной шлюпке в пользу женщин и детей, которые всё ещё ждали возможности спастись.