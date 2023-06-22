Жена владельца батискафа "Титан" оказалась потомком пары, погибшей на "Титанике"
Кадр из фильма "Титаник". Обложка © kinopoisk
Найдена связь экипажа, пропавшего в Атлантическом океане во время экспедиции к обломкам известного корабля, с жертвами печально известного затонувшего "Титаника". Оказалось, что супруга основателя OceanGate Стоктона Раша, управлявшего подлодкой, является потомком "двух самых богатых людей", погибших на борту лайнера в 1912 году, пишет New York Times.
По данным издания, Венди Раш — праправнучка магната Исидора Штрауса и его жены Иды, которая вышла замуж за основателя OceanGate в 1986 году. Благодаря архивным записям известно, что на "Титанике" пара была пассажирами первого класса. При этом выжившие при крушении рассказывали, что Исидор отказался от места в спасательной шлюпке в пользу женщин и детей, которые всё ещё ждали возможности спастись.
При этом его супруга, с которой они прожили в браке 40 лет, отказалась от помощи и осталась вместе с любимым. Эпизод даже появился на экранах в фильме "Титаник" Джеймса Кэмерона (1997). Известно, что тело Штрауса обнаружили в море примерно спустя две недели после катастрофы, однако останки его жены найти не удалось.
Напомним, подлодка "Титан" компании OceanGate Expeditions пропала в Атлантическом океане 19 июня. Известно, что в числе пятерых членов экипажа британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Команда должна была собрать образцы ДНК около "Титаника", однако что-то пошло не так. По словам экс-сотрудника компании, батискаф был построен некачественно и с нарушениями. По одной из версий случившегося, могла выйти из строя техника, по другой — судно могло зацепиться за обломки известного корабля. Вчера спасатели зафиксировали акустические шумы, которые могли издавать члены экипажа, однако некоторые эксперты в этом усомнились. По подсчётам, сегодня в 14:08 по московскому времени на борту закончится кислород.