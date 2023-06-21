Врач предупредила о риске отёка лёгких у экипажа и туристов в затонувшем батискафе "Титан"
Врач Лапа: Избыток углерода в замкнутом пространстве вызовет отёк лёгкого
Для людей, находящихся в замкнутом пространстве, очень важно правильное соотношение кислорода и углерода в воздухе. Об этом в беседе с RT рассказала врач-терапевт Людмила Лапа, комментируя ситуацию с пропавшим в Атлантике батискафе "Титан".
"Когда углекислого газа становится больше (а его становится больше с каждым выдохом. — Прим. Лайфа), быстрее сжигается кислород... Тогда человек начинает быстро задыхаться, потому что клетки, не получая кислорода, начинают разрушаться", — объяснила медик.
По оценке врача, если в батискафе находятся люди с аллергиями или сердечно-сосудистыми заболеваниями, то у них проблемы начнутся раньше остальных из-за отёка лёгкого. Если для этих людей в подводном аппарате не предусмотрели защиту для органов дыхания, а при этом в сосуды через лёгкие попадает углекислый газ, он распространится на все прочие органы, приводя к нарушениям в их работе, подытожила Лапа.
Напомним, 18 июня в ходе очередной экспедиции к обломкам "Титаника" пропала связь с подводным аппаратом "Титан". Сообщения от батискафа перестали поступать спустя час и 45 минут после начала погружения, на которое должно было уйти около двух часов. Сегодня днём появилась информация о том, что спасатели зафиксировали подводные звуки в районе поисков, природу шума уже объяснили в США. Последняя новость по ситуации — в район поисков прибыли три спасательных корабля. Если экипаж батискафа жив, то у них осталось кислорода всего на несколько часов.