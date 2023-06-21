Врач предупредила о риске отёка лёгких у экипажа и туристов в затонувшем батискафе "Титан"

Для людей, находящихся в замкнутом пространстве, очень важно правильное соотношение кислорода и углерода в воздухе. Об этом в беседе с RT рассказала врач-терапевт Людмила Лапа, комментируя ситуацию с пропавшим в Атлантике батискафе "Титан".

"Когда углекислого газа становится больше (а его становится больше с каждым выдохом. — Прим. Лайфа) , быстрее сжигается кислород... Тогда человек начинает быстро задыхаться, потому что клетки, не получая кислорода, начинают разрушаться", — объяснила медик.

По оценке врача, если в батискафе находятся люди с аллергиями или сердечно-сосудистыми заболеваниями, то у них проблемы начнутся раньше остальных из-за отёка лёгкого. Если для этих людей в подводном аппарате не предусмотрели защиту для органов дыхания, а при этом в сосуды через лёгкие попадает углекислый газ, он распространится на все прочие органы, приводя к нарушениям в их работе, подытожила Лапа.