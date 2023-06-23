ВМС США узнали о судьбе пропавшего батискафа через несколько часов после потери связи

Сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа "Титан" в Атлантическом океане через несколько часов после потери связи с ним. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя ведомства.

Когда батискаф перестал выходить на связь, военные моряки почти сразу начали прослушивание.

"ВМС США провели анализ акустических данных и обнаружили аномалию, которая соответствует имплозии или взрыву в непосредственной близости от места, где работал батискаф, когда связь была потеряна", — приводит слова источника издание, добавляя, что информация была немедленно передана организаторам поисково-спасательной операции. При этом ВМС просили не указывать название использованной системы, ссылаясь на соображения национальной безопасности.