Давление на корпус погибшего батискафа сравнили с весом Эйфелевой башни

Батискаф "Титан", фрагменты которого были найдены 22 июня в Атлантическом океане, при разрушении подвергся такому давлению, словно на него упала Эйфелева башня. Об этом заявил профессор Блэр Торнтон из Саутгемптонского университета.

"В случае, если это было катастрофическое разрушение основного корпуса, подводный аппарат подвергнулся невероятно высокому давлению, сопоставимому с весом Эйфелевой башни, десятков тысяч тонн, которые сдавили судно. Мы говорим об очень мощном, направленном вовнутрь "взрыве" основного корпуса", — пояснил Торнтон в эфире вещательной корпорации Би-би-си.

Профессор Родерик Смит из Имперского колледжа Лондона заявил в свою очередь, что установить причины катастрофы станет возможно, если будут обнаружены фрагменты углеволокна погибшего батискафа. Также учёный признал, что мощность взрыва могла быть настолько большой, что "установить последовательность событий может быть очень сложно".