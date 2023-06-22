Береговая охрана США: Батискаф раздавило на глубине под воздействием толщи воды

Фрагменты батискафа "Титан", найденные в Атлантическом океане, свидетельствуют о том, что аппарат разрушился в результате имплозии, его раздавило под воздействием толщи воды. Об этом заявил на пресс-конференции представитель Береговой охраны США Джон Могер.

"В ходе консультации с экспертами объединённого командования [операцией] был сделан вывод, что обломки свидетельствуют о катастрофическом ущербе пассажирской капсуле", — сказал он.

После этого решения представители береговой охраны уведомили семьи погибших. На месте обнаружения обломков в данный момент работают глубоководные аппараты, которые проводят сбор дополнительных данных. Кроме того, Могер подчеркнул, что в связи с глубиной, на которой обнаружены фрагменты "Титана," и трудностью работы на ней вероятность обнаружения тел погибших невелика.