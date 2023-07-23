5 удивительных метаморфоз, которые происходят с женщиной во время беременности

У вас вырос нос, сердце переехало чуть выше, а зубы начали крошиться? Поздравляем, вы беременны! В этот период организм серьёзно перестраивается, чтобы создать максимально комфортные условия для развития ребёнка. Вот лишь несколько примеров.

1. Увеличивается нос

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Во время беременности значительно возрастает уровень гормона эстрогена. Он расширяет кровеносные сосуды, чтобы все ткани лучше питались. Из-за этого могут меняться размер и форма носа — внешне он становится немного припухлым. Это пройдёт примерно через шесть недель после родов. Беременность также может сопровождаться частой заложенностью носа, а иногда и носовыми кровотечениями.

2. Увеличивается, смещается и становится сильнее сердце

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Во время беременности объём перекачиваемой крови может вырасти в два раза, а пульс — в среднем на восемь ударов в минуту. Сердце увеличивается в размерах и немного смещается вверх, а его мышца становится гораздо сильнее.

3. Местами темнеет кожа

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Три четверти беременных сообщают о потемнении кожи вокруг сосков — а ещё вокруг глаз, на носу, подбородке и над верхней губой. Чем смуглее кожа, тем чаще это происходит. Как правило, гиперпигментация проходит после родов, но в некоторых случаях сохраняется надолго. Учёные точно не знают, почему это происходит, но есть теория, что новорождённому, зрение которого ещё оставляет желать лучшего, легче найти грудь, если соски будут более тёмными.

4. Растут (или выпадают) волосы

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Тот же эстроген, из-за которого увеличивается нос, может активизировать волосяные луковицы. Плюс — шевелюра станет более густой и блестящей. Минус — волосы начнут расти не только на голове. Впрочем, может случиться и прямо противоположное: локоны начнут выпадать. Как бы то ни было, всё нормализуется после родов.

5. Ухудшается состояние зубов

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